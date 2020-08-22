Популярная британская певица Дуа Липа очаровала светлым образом в честь праздника

Как передает Politeka.net, исполнительница отмечает 25-й день рождения, в честь которого опубликовала на своей странице в "Инстаграм" несколько ярких фото. По случаю юбилея Дуа Липа нарядилась в желтое платье с оранжевыми полосками, которое обнажило одно плечо. На кадрах отчетливо видно, что девушка не надела под низ бюстгальтер.

Певица устроила фотосессию у мраморного постамента в центре которого есть углубление с камнями, похожими на уголь. На одном из снимков она подмигивает с широко открытым ртом, закинув ногу на ногу, а на другом шаловливо высунула язык. На еще одном фото Дуа Липа забралась с ногами на постапент, оперлась на руки и изогнула спину в странной позе.

Пользователи социальной сети поздравили исполнительницу с праздником и восхитились ее внешним видом в комментариях:

"С Днем Рождения, ангел, сестра, которую я не могу дождаться, чтобы обнять"; "Самая горячая! С днем рождения! Скучаю по тебе и люблю тебя! 😍🔥🎂🎉"; "Люблю тебя, потрясающая"; "Королева"; "О мой Бог, слишком горяча"; "Почему ты так горяча, детка?".

Ранее Дуа Липа покрасовалась в роскошном топе, стилизованным под змеиную кожу. Красотка эффектно облокотилась на руки, демонстрируя изящность и красоту.

Напомним, что Дуа Липа показала свою подросшую сестру, Брежнева не смогла пройти мимо: "Красавица".

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