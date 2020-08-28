Популярна українська виконавиця Світлана Лобода похвалилася розкішною фігурою на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Літо вийшло на фінішну пряму. Але пряма дорога до мети повинна бути завжди ☺ ️ Я активно займалася спортом, підключила і дочку і маму ☺ як думаєте літні тренування пішли на користь?🙃 » - йдеться в повідомленні.
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Пост красуня супроводжувала фотографіями, на яких демонструє розкішну фігуру в крихітному бікіні з різних ракурсів. Це справило ефект «бомби» серед її шанувальників.
«Ви, зробили мене найщасливішою людиною, цим прекрасним літом», «знову з голим задом ? Мило», «двоє дітей і така класна фігура 🔥 🔥 🔥 так спорт потрібен всім це дає такий заряд енергії і звичайно тіло мрії», «мила красуня», «ікона стилю», «ви карколомні», - пишуть її шанувальники.
До цього співачка Світлана Лобода захопила образом в ефектній сукні
Лобода приєдналася до привітань з нагоди Дня Незалежності України.
При цьому вона опублікувала концертне фото, на якому взображена у відвертій сукні золотого кольору. Понад глибоке декольте навряд чи приховувало її груди, на якій, поході немає білизни. Розрізи з боків відкривають погляду стрункі ноги артистки.
Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою:"Тропікана жінка".
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Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика прогулялася в ефектній міні-сукні на курорті:"гаряча і скажена".