Украинская певица Светлана Лобода восхитила образом в эффектном платье

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу девушки в «Инстаграм».

Лобода присоединилась к поздравлениям по случаю Дня Независимости Украины.

При этом она опубликовала концертное фото, на котором запечатлена в откровенном платье золотого цвета. Сверх глубокое декольте едва ли скрывало ее грудь, на которой, походе нет белья.

Разрезы по бокам открывают взору стройные ноги артистки. 

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светлана лобода

На снимке Лобода стоит, эффектно выгнувшись и выставив ногу в обуви на шпильке в сторону.

Отметим, такой образ в сверх откровенном платье просто свел с ума пользователей Сети.

«Мне так нравится этот наряд», «Богиня!))❤️❤️❤️🔥 Обожаю Вас! С Днём Независимости!🌹», «Бумбум», «Супер красотка», «Ох ты ни фига себе! 😅 разрази меня гром», «Какая грациозная !!!», «Вау, красотка», "Жаль, что такие певиці поют не на родине", - восхищаются фолловеры артистки.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна".