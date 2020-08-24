Украинская певица Светлана Лобода восхитила образом в эффектном платье
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу девушки в «Инстаграм».
Лобода присоединилась к поздравлениям по случаю Дня Независимости Украины.
При этом она опубликовала концертное фото, на котором запечатлена в откровенном платье золотого цвета. Сверх глубокое декольте едва ли скрывало ее грудь, на которой, походе нет белья.
Разрезы по бокам открывают взору стройные ноги артистки.
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На снимке Лобода стоит, эффектно выгнувшись и выставив ногу в обуви на шпильке в сторону.
Отметим, такой образ в сверх откровенном платье просто свел с ума пользователей Сети.
«Мне так нравится этот наряд», «Богиня!))❤️❤️❤️🔥 Обожаю Вас! С Днём Независимости!🌹», «Бумбум», «Супер красотка», «Ох ты ни фига себе! 😅 разрази меня гром», «Какая грациозная !!!», «Вау, красотка», "Жаль, что такие певиці поют не на родине", - восхищаются фолловеры артистки.
Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.
Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна".