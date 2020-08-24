Украинская певица Светлана Лобода восхитила образом в эффектном платье

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу девушки в «Инстаграм».

Лобода присоединилась к поздравлениям по случаю Дня Независимости Украины.

При этом она опубликовала концертное фото, на котором запечатлена в откровенном платье золотого цвета. Сверх глубокое декольте едва ли скрывало ее грудь, на которой, походе нет белья.

Разрезы по бокам открывают взору стройные ноги артистки.

На снимке Лобода стоит, эффектно выгнувшись и выставив ногу в обуви на шпильке в сторону.

Отметим, такой образ в сверх откровенном платье просто свел с ума пользователей Сети.

«Мне так нравится этот наряд», «Богиня!))❤️❤️❤️🔥 Обожаю Вас! С Днём Независимости!🌹», «Бумбум», «Супер красотка», «Ох ты ни фига себе! 😅 разрази меня гром», «Какая грациозная !!!», «Вау, красотка», "Жаль, что такие певиці поют не на родине", - восхищаются фолловеры артистки.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна".