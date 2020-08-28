Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда🧘♀️ Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму 😬😁 Как думаете летние тренировки пошли на пользу?🙃» - говорится в сообщении.
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Пост красотка сопровождала фотографиями, на которых демонстрирует роскошную фигуру в крохотном бикини с разных ракурсов. Это произвело эффект «бомбы» среди ее поклонников.
«Вы, сделали меня самым счастливым человеком, этим прекрасным летом», «Опять с голым задом ? Мило», «двое детей и такая классная фигура🔥🔥🔥Да спорт нужен всем это дает такой заряд энергии и конечно тело мечты», «милая красотка», «икона стиля», «Вы сногсшибательны», - пишут ее поклонники.
До этого певица Светлана Лобода восхитила образом в эффектном платье
Лобода присоединилась к поздравлениям по случаю Дня Независимости Украины.
При этом она опубликовала концертное фото, на котором запечатлена в откровенном платье золотого цвета. Сверх глубокое декольте едва ли скрывало ее грудь, на которой, походе нет белья. Разрезы по бокам открывают взору стройные ноги артистки.
Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.
Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна".