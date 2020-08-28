Скандальна російська актриса Христина Асмус ошелешила витівкою після розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«У такій шикарній компанії підриваємо ефір»" - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах видно російського виконавця Тимура Родрігеса, а також скандального російського телеведучого і ненависника України Іван Охлобистін.

"Ух, як же рейтинги підскочать!", "а ти красоточка", "чекаємо не дочекаємося твоєї краси", "круто виглядаєш», "супер вид", - пишуть її шанувальники.

Раніше в мережі з'явилися чутки, що Гарік Харламов закрутив роман з 30-річною актрисою і блогеркою Яною Кошкіною. Однак сама дівчина спростувала подібні домисли.

Що ж стосується відео Асмус, то її нова зовнішність приголомшила користувачів соціальних мереж. Її навіть запідозрили в зловживанні алкоголем або іншими речовинами.

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Асмус записала для фоловерів ролик, де вона кривляється, знімаючи себе на камеру під пісню популярного виконавця Niletto.

Нагадавши, щаслива Асмус в короткому топі показала, як виглядає кайф:"груди яка потужна, аж...»

Як повідомляла Politeka, схудлий Харламов показав, як розважається після розлучення з Асмус: "на Пирожкова скидається".

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