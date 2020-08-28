Скандальная российская актриса Кристина Асмус ошарашила выходкой после развода с шоуменом Гариком Харламовым

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«В такой шикарной компании взрываем эфир…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах видно российского исполнителя Тимура Родригеса, а также скандального российского телеведущего и ненавистника Украины Иван Охлобыстин.

«Ух, как же рейтинги подскочат!», «а ты красоточка», «ждем не дождемся твоей красоты», «круто выглядишь», «супер вид», - пишут ее поклонники.

Ранее в сети появились слухи, что Гарик Харламов закрутил роман с 30-летней актрисой и блогершей Яной Кошкиной. Однако сама девушка опровергла подобные домыслы.

Что же касается видео Асмус, то ее новая внешность ошарашила пользователей социальных сетей. Ее даже заподозрили в злоупотреблении алкоголем или другими веществами.

До этого мы писали, что российская актриса Кристина Асмус ошеломила новым видео

Асмус записала для фолловеров ролик, где она кривляется, снимая себя на камеру под песню популярного исполнителя Niletto.

Напомним, счастливая Асмус в коротком топе показала, как выглядит кайф: «Грудь какая мощная, аж...»

Как сообщала Politeka, похудевший Харламов показал, как развлекается после развода с Асмус: "На Пирожкова смахивает".

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