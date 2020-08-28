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Українських пенсіонерів попередили про швидке підвищення виплат, проте гроші дістануться не всім

Про це заявив заступник Міністра соціальної політики Микола Шамбір, передає "Україна 24».

За його словами, підвищення пенсійних виплат відбуватиметься паралельно з підвищенням "мінімалок" українців. Як відомо, її підняли до п'яти тисяч гривень. Закон набуде чинності також з першого вересня.

«У вересні мінімальна пенсія вже перерахована для 65-річних громадян. Це стане ресурсом для пенсійного фонду", - зазначив він.

Водночас Шамбір уточнив, що переживати щодо навантаження на бюджет не варто.

"Практично всі пенсії зараз підлягають підвищенню. Є пенсії, які зараз не індексуються. Але також ми працюємо над тим, щоб наступного року повністю охопити всіх питанням індексації», - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, процедуру отримання пенсії змінять для частини українців.

Так, жителям Сєвєродонецька, Лисичанська та Новоайдара Луганської області пенсії почнуть доставляти листоноші всіх відділень поштового зв'язку. Про це повідомила пресслужба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

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