Украинских пенсионеров предупредили о скором повышении выплат, но есть ряд нюансов
Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, передает «Украина 24».
По его словам, повышение пенсионных выплат будет происходить параллельно с повышением «минималок» украинцев. Как известно, ее подняли до пяти тысяч гривен. Закон вступит в силу также с первого сентября.
Так, повышения пенсий стоит ожидать пенсионерам старше 65 лет. Это якобы станет "ресурсом для пенсионного фонда".
В то же время Шамбир уточнил, что переживать относительно нагрузки на бюджет не стоит.
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Сейчас же, по словам чиновника, все пенсии необходимо повышать. При этом ряд выплат не подлежит индексации, но эту проблему хотят решить в следующем году.
До этого мы рассказывали о том, что чиновники намерены изменить процедуру получения пенсионных выплат для ряда украинцев.
Речь идет о жителях Северодонецка, Лисичанска и Новойдара Луганской области. Там выплаты будут доставлять почтальоны, передают чиновники из Луганской ОВГА.
Жителей этих областей просят отнестись к нововведениям с пониманием.
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