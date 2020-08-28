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Украинских пенсионеров предупредили о скором повышении выплат, но есть ряд нюансов



Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, передает «Украина 24».

По его словам, повышение пенсионных выплат будет происходить параллельно с повышением «минималок» украинцев. Как известно, ее подняли до пяти тысяч гривен. Закон вступит в силу также с первого сентября.

Так, повышения пенсий стоит ожидать пенсионерам старше 65 лет. Это якобы станет "ресурсом для пенсионного фонда".

В то же время Шамбир уточнил, что переживать относительно нагрузки на бюджет не стоит.

Сейчас же, по словам чиновника, все пенсии необходимо повышать. При этом ряд выплат не подлежит индексации, но эту проблему хотят решить в следующем году.

До этого мы рассказывали о том, что чиновники намерены изменить процедуру получения пенсионных выплат для ряда украинцев.

Речь идет о жителях Северодонецка, Лисичанска и Новойдара Луганской области. Там выплаты будут доставлять почтальоны, передают чиновники из Луганской ОВГА.

Жителей этих областей просят отнестись к нововведениям с пониманием.

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