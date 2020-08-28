Американська модель Ебігейл Рэтчфорд, яка підкорила соціальну мережу незвичайною зовнішністю, влаштувала фотосесію в мереживній білизні

Модель показує фактично кожен день нові образи, вражаючи фігурою в білизні, мереживних халатах і стильних піжамах. Будучи представником модного одягу, дівчина знімається для магазинів досить часто, тому фанати завжди реагують на подібні кадри досить бурхливо.

Ебі підкреслює свою зовнішність, як правило, яскравим макіяжем, стильними укладаннями своїх довгих локонів і доповнює образи самими різними прикрасами. Цього разу, позуючи в ліжку, Ебі приміряла ніжну небесно-блакитну білизну з мережив, що зовсім не приховало її пишні груди. Сама дівчина не соромиться свого тіла, намагаючись показати себе, як можна в більш привабливому вигляді.

«Чудова дівчинка ❤️❤️❤️», «Які форми дивовижні❤, «Смачно», «Знімай синій», «Піднімайте ручки🙌», «Цифри 1 і 2 💕», «Прекрасна королева😍🔥», «Красиве фото 2», «Усмішка - це кращий макіяж для дівчат», «2, бо ти растопляешь серця цієї красивою посмішкою👍😃👌», «Красива дівчина мені подобається ❤️ 😍 😘», «2, бо твоя усмішка чудова, а від твоєї зовнішності захоплює дух 😍», - пишуть користувачі.

До цього Ебі також постала в фатальному образі, примірявши червону білизну з підв'язками. Дівчина доповнила спокусливий вигляд блискучим макіяжем і прийняла якомога більш вдалу позу, ніж відразу ж привернула увагу до себе.

"Okkkkkkkk я так люблю празники. Скажіть, коли ваш день народження? Мій взимку, у кого збігається з моїм?» ,- написала дівчина.

Відповіді фанатів не змусили себе чекати:

"Мені подобаються хороші, хороші бюстгальтери", " Ух ти. Захоплює дух!!😘👋😉❤️💯😍😀!", "ти повинна зробити сіточку з ремінцем 😬 👍 🎉 🌹 🌹 🌹 дитинко, ти виглядаєш дуже круто, я хочу зустрітися з тобою 💋💋💋💋💋💋🍆💦💦💦», «дитинко, твій день народження такий же, як мій, ти така чудова" « " ти супер спокуслива, дитинко, що ти з нами твориш?».

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