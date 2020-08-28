Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, покорившая социальную сеть необычной внешностью, устроила фотосессию в кружевном белье

Модель показывает фактически каждый день новые образы, поражая фигурой в белье, кружевных халатах и стильных пижамах. Являясь представителем модной одежды, девушка снимается для магазинов довольно часто, поэтому фанаты всегда реагируют на подобные кадры весьма бурно.

Эби подчеркивает свою внешность, как правило, ярким макияжем, стильными укладками своих длинных локонов и дополняет образы самыми разными украшениями. В этот раз, позируя в постели, Эби примерила нежное небесно-голубое белье из кружев, что совсем не скрыло ее пышную грудь. Сама девушка не стесняется своего тела, старась показать себя, как можно в более привлекательном виде.

«Замечательная девочка ❤️❤️❤️», «Какие формы удивительные❤, «Вкусно», «Снимай синий», «Поднимайте ручки🙌», «Цифры 1 и 2 💕», «Прекрасная королева😍🔥», «Красивое фото 2», «Улыбка - лучший макияж для девушек», «2, потому что ты растопляешь сердца этой красивой улыбкой👍😃👌», «Красивая девушка мне нравится ❤️ 😍 😘», «2, потому что твоя улыбка великолепна, а от твоей внешности захватывает дух 😍», - пишут пользователи.

До этого Эби также предстала в роковом образе, примерив красное белье с подвязками. Девушка дополнила соблазнительный вид блестящим макияжем и приняла как можно более удачную позу, чем сразу же привлекла внимание к себе.

«Okkkkkkkk я так люблю празники. Скажите, когда ваш день рождения? Мой зимой, у кого совпадает с моим?», - написала девушка.

Ответы фанатов не заставили себя ждать:

«Мне нравятся хорошие, хорошие бюстгальтеры», «Ух ты. Захватывает дух!!😘👋😉❤️💯😍😀!», «ты должна сделать сеточку с ремешком 😬 👍 🎉🌹🌹🌹Детка, ты выглядишь очень круто, я хочу встретиться с тобой 💋💋💋💋💋💋🍆💦💦💦», «Детка, твой день рождения такой же, как мой, ты такая великолепна», «Ты супер соблазнительная, детка, что ты с нами творишь?».

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