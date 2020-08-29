Курс валют в Україні на вихідних застигне перед грандіозним падінням, долар і євро нададуть нещадний тиск
Так, долар застигне, але вже з Понеділка обвалиться, хоч і не значно: -1,44 гривні. До середини останнього робочого дня валюта подорожчала на 0,94 гривні, але цього їй здалося мало, передає Politeka.
Євро ще більше злетить. Торги почнуться з неймовірних + 30,55 гривні.
Курс валют від НБУ на 29 серпня виглядає наступним чином:
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100 доларів – 2746,15 гривні;
100 євро - 3242,79 гривні.
Відігратися гривня вирішить на російському рублі, який ослабне до 3,6592 грн за десять банкнот.
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Зміни стосуються розкриття банками інформації про послуги в рекламі та на сайтах, повідомили в пресслужбі національного регулятора.
Тепер на сайтах і в рекламі банків повинна з'явитися правдивиа, правдива, актуальна і достатня за обсягом інформація про депозити й кредити, їх вартість, умови й ризики, яка не буде вводити клієнтів в оману.
Інформації повинно бути достатньо, щоб потенційні клієнти змогли зрозуміти умови отримання послуг і прийняти дійсно виважене рішення.
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