Вкладчики ликвидированного банка «Аркады» в панике, поскольку оказалось, что вернуть свои деньги в полном объеме смогут не все

Решение об отнесении банка «Аркада» к категории неплатежеспособных не связано с уменьшением бизнес-активности вследствие пандемии. Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в ходе брифинга.

«Такое решение было принято для защиты кредиторов и вкладчиков банка. Причина выведения банка с рынка – уменьшение норматива капитала менее чем до одной трети от минимально установленного уровня. В банк введена сегодня утром временная администрация. Я хочу подчеркнуть, что эти меры никоим образом не связаны с пандемией и уменьшением бизнес-активности. Проблема банка возникла из-за потери активов, это здания и земельный участок, который находится в Киеве на улице Ольгинская», – сказал Шевченко.

Отмечается, что 72% вкладчиков банка “Аркада” (4746 человек), чьи вклады составляют меньше, чем гарантированная государством сумма – 200 тыс. грн, получат свои деньги в полном объеме. Другие всю сумму вернуть не смогут.

При этом, по данным КГГА, в строительство объектов вложили деньги около 13 тысяч инвесторов, вместе с членами их семей количество пострадавших составляет свыше 30 тысяч.

Также в НБУ добавили, что ликвидация банка «Аркада» не повлияет на работу всей банковской системы Украины, поскольку его активы составляли менее, чем 1,1% от всех.

Тем временем украинцы, которые имели вклады в «Аркаде» очень переживают из-за сложившейся ситуации.

«Получаю в Аркаде пенсию из пенсионного фонда банковского управления (наличными). Эти средства крайне необходимы сейчас. Как их получить? Также там есть накопленные средства детского фонда фонда до совершеннолетия (оно наступает в феврале) 2021 года. Как их получить?», «А что делать заемщикам и инвесторам банка? Кредит нужно платить, а строительство остановилось», «10% вкладчиков остались без денег, 13000 семей, если быть точнее», «Что будет с ипотечными кредитами?», - пишут вопросы Национальному банку.

Напомним, в Нацбанке озвучили плачевные цифры, экономика на дне.

Как сообщала Politeka, Нацбанк сделал важное заявление, ситуация с наличкой резко изменилась.

Также Politeka писала, что НБУ изменил важное правило, которое коснется всех украинцев.