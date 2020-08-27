Курс валют в Украине 27 августа покажет настоящее настроение гривны, доллару и евро устроят «вырванные годы»

Так, торги на межбанке начнутся с невероятного падения доллара: -5,23 гривны. К средине дня валюта обвалилась еще больше, до -7,77 грн (2736,06), но под конец дня «вечноезеленый» решил выровнять позицию. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные национального регулятора.

Евро также упадет, и еще больше. Торги начнутся с -12,75 гривны.

Курс валют в Украине 27 августа будет выглядеть следующим образом:

100 долларов — 2738,6 гривны;

100 евро — 3228,12 гривны.

Достанется на общем фоне и российскому рублю, десять из которых можно будет купить за 3,667 гривны.

Как сообщалось до этого, украинцам рассказали, чего ждать от курса доллара на текущей неделе. Отмечается, что за неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,7%.

Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,31 грн до 27,39 грн (+0,3%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,28/27,30 до 27,41/27,44 (+0,5%).

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