Национальный банк Украины 26 августа ввел в оборот новые деньги
Монеты номиналом в 10 гривен из сплава на основе цинка вышли тиражом в 1 млн штук, сообщила пресс служба НБУ.
Отмечается, что таким образом решили увековечить героизм и память о военнослужащих, отдавших жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
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Аверс монеты содержит надпись "Украина" (вверху полукругом), малый государственный герб (под надписью), по обе стороны от герба указан год чеканки - 2020, ниже слева - номинал. В центре изображена аллегорическая композиция - поле подсолнухов, которые издавна считаются одним из символов украинской земли, олицетворяют собой тепло, радость и жизнь.
"Именно подсолнухи стали своеобразными оберегами и сохранили жизнь многим нашим воинам во время ожесточенных боев на востоке Украины; справа на поле монеты, как раненый воин, - большой подсолнечник с перебитым стеблем ", - отметили в НБУ.
На реверсе монеты изображен большой подсолнечник, который символизирует Украину: внизу лепесток-слеза с тамгой - Крым, справа две изогнутые лепестки - Донецкая и Луганская области. И надписи: 29.08. (Справа) по кругу: День Памяти (вверху), Погибших защитников Украины (внизу).
Ранее мы сообщали, что украинцы недовольны обновленными деньгами и требуют от НБУ прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.
Соответствующее условие содержит петиция, которая появилась на сайте президента.
В обращении отмечается, что монеты только создают дополнительные неудобства и "являются толчком к инфляции и обесценивания денег".
В НБУ оправдались за чеканку новых монет и заявили, что монеты все же отличаются по размеру и весу, а также имеют различные изображения выдающихся украинцев.
Кроме того, главным аргументом для перехода на монеты является экономическая выгодность.
Напомним, монеты номиналом одна и две гривны появились в обращении еще в 2018 года. В 2019 украинцы начали пользоваться монетой номиналом 5 гривен, а 3 июня 2020 года в обращении появилась монета номиналом десять гривен.
Напомним, украинцы стремительно теряют деньги, срочное заявление НБУ.
Как сообщала Politeka, Нацбанку поставили условие, скандал с деньгами набирает обороты.
Также Politeka писала, что введение новых 5 и 10 гривен обернулось скандалом, Нацбанк срочно вмешался.