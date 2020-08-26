Национальный банк Украины 26 августа ввел в оборот новые деньги

Монеты номиналом в 10 гривен из сплава на основе цинка вышли тиражом в 1 млн штук, сообщила пресс служба НБУ.

Отмечается, что таким образом решили увековечить героизм и память о военнослужащих, отдавших жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Аверс монеты содержит надпись "Украина" (вверху полукругом), малый государственный герб (под надписью), по обе стороны от герба указан год чеканки - 2020, ниже слева - номинал. В центре изображена аллегорическая композиция - поле подсолнухов, которые издавна считаются одним из символов украинской земли, олицетворяют собой тепло, радость и жизнь.

"Именно подсолнухи стали своеобразными оберегами и сохранили жизнь многим нашим воинам во время ожесточенных боев на востоке Украины; справа на поле монеты, как раненый воин, - большой подсолнечник с перебитым стеблем ", - отметили в НБУ.

На реверсе монеты изображен большой подсолнечник, который символизирует Украину: внизу лепесток-слеза с тамгой - Крым, справа две изогнутые лепестки - Донецкая и Луганская области. И надписи: 29.08. (Справа) по кругу: День Памяти (вверху), Погибших защитников Украины (внизу).

Ранее мы сообщали, что украинцы недовольны обновленными деньгами и требуют от НБУ прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.

Соответствующее условие содержит петиция, которая появилась на сайте президента.

В обращении отмечается, что монеты только создают дополнительные неудобства и "являются толчком к инфляции и обесценивания денег".

В НБУ оправдались за чеканку новых монет и заявили, что монеты все же отличаются по размеру и весу, а также имеют различные изображения выдающихся украинцев.

Кроме того, главным аргументом для перехода на монеты является экономическая выгодность.

Напомним, монеты номиналом одна и две гривны появились в обращении еще в 2018 года. В 2019 украинцы начали пользоваться монетой номиналом 5 гривен, а 3 июня 2020 года в обращении появилась монета номиналом десять гривен.

Напомним, украинцы стремительно теряют деньги, срочное заявление НБУ.

Как сообщала Politeka, Нацбанку поставили условие, скандал с деньгами набирает обороты.

Также Politeka писала, что введение новых 5 и 10 гривен обернулось скандалом, Нацбанк срочно вмешался.