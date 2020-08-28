НБУ с 1 сентября вводит новые правила, которые призваны немного облегчить жижнь украинцев

Изменения касаются раскрытия банками информации об услугах в рекламе и на сайтах, сообщили в пресс-службе национального регулятора.

Теперь на сайтах и в рекламе банков должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках, которая не будет вводить клиентов в заблуждение.

Информации должно быть достаточно, чтобы потенциальные клиенты смогли понять условия получения услуг и принять действительно взвешенное решение.

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нбу, нацбанк

Требования касаются рекламы потелевизору, на радио, на билбордах и на интернет-баннерах.

Отмечается, что требования касаются только рекламы конкретных продуктов или услуг для граждан и не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц-предпринимателей, а также не применяются к имиджевой и категорийной рекламе банков.

Новые правила заключаются в следующем:

все банки должны предоставлять полную информацию о кредитах и депозитах для граждан на вебсайте в едином унифицированном формате;

прежде всего банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждение о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие;

клиент, зайдя на сайт любого банка, должен иметь возможность скачать файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках для себя и прочее. Также на сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит;

реклама кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге;

в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги: для кредита – реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок, для депозита – годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

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За ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 13600 гривен) за каждое нарушение.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с сентября 2020 года украинцы смогут обменять сильно изношенные гривны в любом из банков страны.

При этом украинцам рекомендуют обращаться исключительно в банки, котрые имеют надежную репутацию. Проверить банк можно с помощью сервиса CONTR AGENT. Там можно ознакомиться с актуальной и достоверной информацией из государственных реестров и открытых источников.

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