Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски у провокацинній позі звела з розуму фанатів

Цього разу струнка красуня підкорила образом в яскравому купальнику оранжевого відтінку. Емілі позувала в модному бікіні з тонкими зав'язочками на грудях і стегнах. При цьому, щоб підкреслити свої достоїнства, дівчина сіла на підлогу біля софи і виставила стрункі ніжки вперед.

Як відомо, Ратаковскі виступає за прості і ефектні образи під час модних зйомок, більш того, дівчина вважає за краще робити це без укладок, залишаючи волосся недоторканими, і з мінімумом макіяжу на обличчі. Втім, прості образи Ратаковскі не зменшують кількості коментарів під її постами в Instagram.

"Ти виглядаєш приголомшливо, дитина", "в бікіні ви виглядаєте занадто розкішно", "Боже, це ідеально😍 🔥 🔥«,» чому це так провокаційно😍«," схоже на Кендал Дженнер. Але кожен з вас не замінює один одного", " наступного разу, коли я відмовлюся від алкоголю, я сподіваюся побачити тебе на небесах💯 💯 💯 💯 💯 😍", " моє улюблене фото ja ja💖", " спосіб пропаганди розладів харчової поведінки ...", "Чорт візьми, ти чудова", " Королева Близнюків 🔥», - написали фанати.

Раніше жаркий кадр, на якому Емілі позувала спиною до об'єктиву і показала сідниці у всій красі тут же став центром обговорення фігури зірки. Багатьох дивує пружна і рівна шкіра Емілі. Причому сама вона висловлюється про харчування просто:

"Я хижак. Я дійсно люблю м'ясо. Я жадаю заліза, і безумовно не з тих, хто їсть тільки салати. Я дотримуюся збалансованої дієти, щоб наситити організм енергією і бути здоровою", - одного разу розкрила секрет стрункості Емілі.

Причому вона підкреслила, що не фанатка тренувань у спортзалі. Замість цього вона насолоджується свіжим повітрям, займаючись йогою на природі або вирушаючи в піші прогулянки по місту. І схоже її догляд за собою і правда працює – такі форми не залишили нікого осторонь.

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