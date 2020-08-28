Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски в провокацинной позе свела с ума фанатов

В этот раз стройная красотка покорила образом в ярком купальнике оранжевого оттенка. Эмили позировала в модном бикини с тонкими завязочками на груди и бедрах. При этом, чтобы подчеркнуть свои достоинства, девушка уселась на пол возле софы и выставила стройные ножки вперед.

Как известно, Ратаковски выступает за простые и эффектные образы во время модных съемок, более того, девушка предпочитает делать это без укладок, оставляя волосы нетронутыми, и с минимумом макияжа на лице. Впрочем, простые образы Ратаковски не убавляют количества комментариев под ее постами в Инстаграм.

«Ты выглядишь потрясающе, детка», «В бикини вы выглядите слишком роскошно», «Боже, это идеально😍🔥🔥», «Почему это так провокационно😍», «Похоже на Кендал Дженнер, даже круче. Но каждый из вас не заменяет друг друга», «В следующий раз, когда я откажусь от алкоголя, я надеюсь увидеть тебя на небесах 💯💯💯💯💯😍», «Мое любимое фото ja ja💖», «способ пропаганды расстройств пищевого поведения ...», "Черт возьми, ты великолепна", «Королева Близнецов 🔥», - написали фанаты.

Ранее жаркий кадр, на котором Эмили позировала спиной к объективу и показала ягодицы во всей красе тут же стал центром обсуждения фигуры звезды. Многих удивляет упругая и ровная кожа Эмили. Причем сама она высказывается о питании просто:

"Я хищник. Я действительно люблю мясо. Я жажду железа, и определенно не из тех, кто ест только салаты. Я придерживаюсь сбалансированной диеты, чтобы насытить организм энергией и быть здоровой", - однажды раскрыла секрет стройности Эмили.

Причем она подчеркнула, что не фанатка тренировок в спортзале. Вместо этого она наслаждается свежим воздухом, занимаясь йогой на природе или отправляясь в пешие прогулки по городу. И похоже ее уход за собой и правда работает – такие формы не оставили никого в стороне.

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