Американська фітнес-модель Ана Чері приміряла відразу кілька жарких образів

Будучи рекламним представником відомого бренду одягу, Ана постійно підкреслює свої форми в різному одязі. Дівчина показує, як можна змінити образ завдяки спортивним нарядам і цей раз не став винятком.

Чері приміряла стильний чорний топ із зав'язочками на грудях і модні шортики світлого і темного відтінків з леопардовим принтом. Як відомо, цього року саме цей принт став культовим і найбільш використовуваним для одягу літнього сезону.

"Тобі подобається мій наряд ?? Ці коричневі шорти з леопардовим принтом і темні шорти з леопардовим принтом @cheri_fit доступні зараз на моєму сайті", - пише Ана.

Ось як реагують фанати:

"Спокуслива і ідеальна🔥❤️", " ти викликаєш захоплення🔥", "ти ідеальна😍😍", «чому це так солодко🌴❤️", «Я люблю це !!! 👌 ", "ти мені подобаєшся ❤",» чорт забирай, це гаряче«, » я люблю це😍«, » все на тобі красиво😍 😍 😍 😍 😍«,» королева Чері«,» Я люблю тебе, дитинко", "яка гарна форма😍 😘 👌", "любов до знаменитостей♥️".

Нагадаємо, спортсменка все частіше показує, як розважається вдома, проводить час на природі і демонструє стильні пляжні вбрання. Причому незабуває Ана про тренування. Нещодавно на фан-акаунті з'явилося фото Чері, зроблені після занять.

Ефектна фітнес-модель приміряла стильний костюм-тісний топ з вирізом-сердечком на грудях і темно-смарагдові шорти, які приспустила з живота, щоб показати результат своєї праці.

Не дивлячись на те, що модель далека від параметрів 90-60-90, дівчина відчуває себе комфортно і не збирається худнути. Навпаки, Чері закликає харчуватися правильно і навчитися чути свій організм:

"Я втратив дар мови", " просто смачно і солодко😍 🙌 🏼 🔥",» я не можу з тобою«,» тепер я знаю, звідки йде ця спека🥵 🔥", " жити заради цього«", " так жарко! 🔥 💕 » , «Доставила удовольсвие», «боже, це так ідеально, чорт візьми», «люблю це👏 🏼 👏 🏼 👏 🏼».

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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