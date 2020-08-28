Американская фитнес-модель Ана Чери примерила сразу несколько жарких образов

Будучи рекламным представителем известного бренда одежды, Ана постоянно подчеркивает свои формы жарким видом в разной одежде. Девушка показывает, как можно сменить образ благодаря спортивным нарядам и этот раз не стал исключением.

Чери примерила стильный черный топ с завязочками на груди и модные шортики светлого и темного оттенков с леопардовым принтом. Как известно, в этом году именно этот принт стал культовым и наиболее используемым для одежды летнего сезона.

«Тебе нравится мой наряд ?? Эти коричневые шорты с леопардовым принтом и темные шорты с леопардовым принтом @cheri_fit доступны сейчас на моем сайте», - пишет Ана.

Вот как реагируют фанаты:

«Соблазнительная и идеальная🔥❤️», «Ты вызываешь восхищение🔥», «Ты идеальна😍😍», «Почему это так сладко🌴❤️», «Я люблю это !!! 👌», «ты мне нравишься ❤», «Черт побери, это горячо», «Я люблю это 😍», «Все на тебе красиво 😍😍😍😍😍», «Королева Чери, вот это кошечка», «Я люблю тебя, детка», «Какая красивая форма😍😘👌», «Любовь к знаменитостям ♥».

Напомним, спортсменка все чаще показывает, как развлекается дома, проводит время на природе и демонстрирует стильные пляжные наряды. Причем незабывает Ана про тренировки. Недавно на фан-аккаунте появилось фото Чери, сделанные после занятий.

Эффектная фитнес-модель примерила стильный костюм - тесный топ с вырезом-сердечком на груди и темно-изумрудные шорты, которые приспустила с живота, чтобы показать результат своих трудов.

Не смотря на то, что модель далека от параметров 90-60-90, девушка чувствует себя комфортно и не собирается худеть. Наоборот, Чери призывает питаться правильно и научиться слышать свой организм:

«Я потерял дар речи», «Просто вкусно и сладко😍🙌🏼🔥», «Я не могу с тобой», «Теперь я знаю, откуда идет эта жара 🥵🔥», «жить ради этого 😍🔥», «Так жарко! 🔥💕», «Доставила удовольсвие», «Боже, это так идеально, черт возьми», «Люблю это 👏🏼👏🏼👏🏼».

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит"