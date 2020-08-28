31-річна українська актриса Ксенія Мішина, зірка серіалу "Кріпосна", заговорила про чоловіка після зйомок шоу

Кілька тижнів назад нарешті стартували зйомки шоу "Холостячка", де в головній ролі опиниться актриса Ксенія Мішина. Як відомо, зірка-самотня мама, успішна актриса і переможниця "Танців з зірками" (один з сезонів).

Струнка красуня дуже чекала настання зйомок, а тепер здивувала постом з натяком на нові відносини. При цьому під сонячними і блискучими фото, на яких позує в ніжному образі вона зробила неоднозначну заяву:

"Чудово бути Жінкою ... Але ще прекрасніше відчувати себе жінкою поруч з чоловіком 🔂», - написала Ксенія.

Ось як відреагували фанати:

"Невже зустріла свого?», «Шикарна 😍», «Чарівно», «Ваууу😍😍😍Ну ви дуже гарна❤️❤️❤️», «Красуня 🔥», «Дуже красива🌷», «Яка краса💞», «Феєчка🧚♀️🤗 Як тільки подивишся на твої фото хочеться сказати"Дякую за посмішку!"❤️💞", "Божественна😊 💗 😊 💖 😊», «вау вау Вау ❤️❤️❤️ яка кішечка❤️❤️❤️,» «карколомна леді🌹 💃», «дуже красива😊», «хижачка», «Ксюша, яка ти красива😍 😍 😍.... Який кайф бачити твої фото😘 😘 😘».

Раніше в новому і стильному образі Ксенія захопила змінами і розповіла про хлопців, які перевіряють все на собі і пояснюють людям простими словами, як медитація допомагає боротися зі страхами, як перестати хворіти щозими завдяки холодному душу вранці і як йога знайомить нас зі своїм тілом, допомагає його нарешті відчути і полюбити.

«Ми всі постійно кудись біжимо. Ви помічали? І в цьому поспіху іноді так не вистачає простого людського щастя - коли можна усвідомлено дихати, пити чай, дивлячись на заходи, спостерігати за зірками. В цьому і проявляється любов до себе - в здатності зупинитися і зробити те, що я хочу прямо зараз», - розповідає Ксенія.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".

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