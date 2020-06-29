Украинская актриса Ксения Мишина, которая станет главной героиней нового реалити-шоу "Холостячка", предстала в простом, но, одновременно, красивом образе
Звезда активно ведет страницу в Инстаграм и не упускает возможности похвастаться фигурой, передает Politeka.net.
Артистка предстала в черных футболочке и джинсах, которые обтянули ее совершенные изгибы. Верх одежды подчеркнул грудь актрисы, а джинсы - красивые бедра.
Фигуре стройной красотки можно только позавидовать. Мишина распустила длинные волосы и прикрыла ими выпирающую грудь. Звезда улыбалась и смотрела в камеру.
"Привет, милые ) У меня к вам три вопроса: 1. Где найти классную няню-педагога? 2. Как обрести чуточку больше пофигизма? 3. Как побороть спортлень ?🤦🏻♀️😁 ⠀ Прекрасного дня! Люблю", - подписала фото Ксения.
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За два часа пост собрал почти 12 тысяч лайков и много комментариев.
"Чтобы обрести чуточку пофигизма, надо встретить человека у которого есть такое качество и с ним дружить👌 Не благодари✌😉", "Самый главный мой стимул от спортлени, я всегда себе говорю,что если не буду активничать,то растолстею и не буду пролезать в дверь и девушкам не буду нравиться!", "Модель моя♥️", "Ксюша, вы очень красивая 🔥💖💞", "Крутая фотка😉🤘🏻 Мать,по поводу няни не скажу,а в остальном,живи как я 😂", "❗Вау просто вау ❗ самая красивая талантливая.🙂❤️ ЛУЧШАЯ❤️🔥", "Спортлень,найти хорошего для себя тренера) к которому будет хотеться ходить на тренировки💪🔥", "Побороть спорт-лень поможет мотиватор)у каждого он свой 😉✌", - написали пользователи сети.
Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".
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