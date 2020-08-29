Відома модель і актриса Памела Андерсон поділилася жарким фото свого кумира, яка позувала на яхті в компанії чоловіка

Зірка активно публікує у своєму Instagram архівні чорно-білі фото, мабуть, дуже сумуючи за минулими часами, пише Politeka.net. Так, в одному з останніх сторіз зірка поділилася старим знімком свого кумира актриси Вінні Холлман.

Розкішна красуня постала у світлих футболочці і шортиках. Перша натягнулася так на грудях, що аж стирчать найпотаємніші місця без білизни.

Міні-шорти оголили стрункі ніжки знаменитості, давши ними намилуватися вдосталь.

Завершила образ Вінні моряцька кепочка.

Зірка стояла на підборах, піднявши одну з ніжок. Вона дивилася вдалину, відкривши пухкі губи.

Поруч стояв колега Холлман, який прилаштувався ззаду і також дивився даль. Чоловік трохи притиснувся до моделі тазом і теж дивився прямо.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, адже було опубліковано в сторіз, можливо зірку засипали компліментами в особистих повідомленнях і дякували за нагадування про цей кадр.

Нагадаємо, Памела Андерсон постала в купальнику, показуючи красиву фігуру. Модель одягла ліфчик у вигляді двох трикутників, що натягнулися на пишному бюсті. Купальник навряд чи тримав принади на місці, приховуючи під собою найінтимніше.

Вона виставила вперед довгу ніжку. При цьому можна помітити, що зірка стоїть в роликах.

Раніше ми писали, що Памела Андерсон постала на кадрі в білій сукні, яка кокетливо підняла і засвітила мереживну білизну. Даний знімок був зроблений в кращі роки зірки, коли вона була в самому соку, а спокусливі ніжки і форми зводили з розуму чоловіків по всьому світу.

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