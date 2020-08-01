Американская актриса и модель Памела Андерсон опубликовала откровенный снимок

В 90-е вряд ли можно было найти подростка, который не имел в своей коллекции снимком актрисы. Казалось бы, только вчера юная красотка демонстрировала свою роскошную фигуру и являлась главной героиней телесериала «Спасатели Малибу».

Как передает Politeka.net, легендарная актриса регулярно радует поклонников откровенными снимками на своей страничке в Instagram.

На этот раз Андерсон поделилась архивным кадром, на котором она позировала в довольно пикантной позе.

Облачившись в лёгенькое платье, Памела во всей красе продемонстрировала всю себя, засветив самые сокровенные места.

"Иногда, это сумасшествие", - отметила актриса в подписи к фото.

Розовое бельё актрисы просто свело с ума ее поклонников - всего за несколько часов это снимок собрал тысячи лайков.

Американская актриса и фотомодель тщательно следит за своей внешностью. Около года она встречалась с французским футболистом Адилем Рами, который был младше нее почти на 20 лет. Однако недавно пара разорвала отношения. Звезда обвинила мужчину в том, что он ей изменял, а также порой жестоко с ней обращался. Сам спортсмен обвинения опровергает.

Расставание с молодым избранником только положительно сказалось на Андерсон. Она начала худеть и в итоге в короткие сроки сбросила пять килограммов.

Напомним, Памела Андерсон полностью разделась, украсив роскошное тело цепочкой: поза сразит наповал любого.

Как сообщала Politeka, Памела Андерсон забыла о возрасте и обнажила самые сладкие места: вид впечатляет.

Также Politeka писала, что бесстыжая Памела Андерсон сверкнула пышными формами, задрав нижнее белье: "запуталась в одежде".