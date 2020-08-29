Известная модель и актриса Памела Андерсон поделилась жарким фото свого кумира, которая позировала на яхте в компании мужчины

Звезда активно публикует в своем Инстаграм архивные черно-белые фото, видимо, очень скучая по былым временам, пишет Politeka.net. Так, в одном из последних сториз звезда поделилась старым снимком своего кумира актрисы Винни Холлман

Роскошная красотка предстала в светлых футболочке и шортиках. Первая натянулась так на груди, что аж торчат самые сокровенные места без белья.

Мини-шорты оголили стройные ножки знаменитости, дав ими налюбоваться вдоволь.

Завершила образ Винни моряцкая кепочка.

Звезда стояла на каблуках, приподняв одну из ножек. Она смотрела вдаль, приоткрыв пухлые губы.

Рядом стоял коллега Холлман, который пристроился сзади и также смотрел даль. Мужчина немного прижался к модели тазом и тоже смотрел прямо.

Фото не собрало много лайков и комментариев, ведь было опубликовано в сториз, возможно звезду засыпали комплиментами в личных сообщениях и благодарили за напоминание об этом кадре.

Напомним, Памела Андерсон предстала в купальнике, показывая красивую фигуру. Модель надела лифчик в виде двух треугольников, натянувшихся на пышном бюсте. Купальник едва ли держал прелести на месте, скрывая под собой самое интимное.

Она выставила вперед длинную ножку. При этом можно заметить, что звезда стоит в роликах.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон предстала на кадре в белом платье, которое кокетливо приподняла и засветила кружевное белье. Данный снимок был сделан в лучшие годы звезды, когда она была в самом соку, а соблазнительные ножки и формы сводили с ума мужчин по всему миру.

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