Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) з'явилася в білизні з тонкого мережива

Соковита красуня нерідко публікує у своєму Instagram спекотні фото і відео, передає Politeka.net. За активністю зірки вже стежать 928 тисяч користувачів мережі.

Так, модель вирішила знову порадувати фанатів і опублікувала спекотні кадри у своєму сторіз: "Яка безсоромниця". Касандра постала в мереживному червоному ліфчику на тонких бретельках. Бюст "розвалився" під тонкою тканиною.

Лямки обплели пишні груди, так що намилуватися її досконалостями неможливо. Бантики на бретельках надавали образу грайливості і кокетливості.

Зірка зробила собі пишну укладку і неяскравий, але дуже гарний, макіяж з акцентом на блискучі губи.

Кадр вийшов чудовим і зміг би заробити тисячі лайків, але через те, що він був опублікований в сторіз, цього не вдалося зробити.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега позувала в білому напівпрозорому боді з грайливим мереживом. Тонкі лямки небезпечно натягнулися на плечах і, здавалося, зараз відірвуться.

Об'ємні груди виглядали просто заворожуюче в такій сміливій білизні. Величезний розмір ледь не вивалювався з великого декольте.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьенега постала в спортивному топіку і трусиках тілесного кольору. Верх обтягнув великі груди знаменитості. За виразними ознаками було видно, що модель не одягла білизни. Форми випирали з топа і виглядали дуже спокусливо.

"ПИШНІ СТЕГНА ЗБЕРІГАЮТЬ ЖИТТЯ 🤩...",- підписала фото модель і отримала масу приємних коментарів у свою сторону.

Нагадаємо, що Кассандра Сьєнега пірнула в басейн в прозорому боді: "Мокра і гаряча".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy «зняла штани посеред вулиці, вид вражає:»суперзірка".

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега скинула одяг, влаштувавши шоу для дорослих:»це на межі".