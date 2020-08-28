Зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі захопила фанатів яскравою зовнішністю

Як пише Politeka.net, свіже відео красуня опублікувала у себе в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

У ролику відображено, як артистці роблять макіяж, а вона в цей час відправляє фанатам поцілунок і підморгує.

Відзначимо, на відео Мер'єм Узерлі зодображена з оновленою зачіскою. Довге волосся золотистого кольору укладені великими хвилями. Тепер вона нагадує казкову Рапунцель.

У соцмережі захоплюються красою улюбленої артистки.

"Ого... змінилася", "Просто красуня", "Хюрем красуня», «красуня», "Королева краси", "Королева"- пишуть в коментарях до відео на сторінці актриси.

Відзначимо, після закінчення зйомок в турецькому серіалі "Величне століття" виконавицяролі Роксолани кілька разів змінювала колір волосся. Так, 36-річна Мер'єм Узерлі встигла побувати блондинкою, брюнеткою і навіть шатенкою. Однак в результаті дівчина все-таки повернулася до звичного і більш природного медового відтінку.

Експериментувала актриса і з довгою. Ще в середині лютого Мер'єм Узерлі ошелешила фанів з'явившись на публіці з каре до плечей. Однак з такою зачіскою артистка ходила не довго.

Як можна побачити на нових фото, Мер'єм знову стала володаркою довгого волосся.

Нагадаємо, Роксолана з "Величного століття "приворожила одним поглядом, султан не встоїть:"Королева".

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі з "Величного століття" засліпила красою в жіночному вбранні: "Казкова».

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