Зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі захопила фанатів яскравою зовнішністю
Як пише Politeka.net, свіже відео красуня опублікувала у себе в Instagram. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)
У ролику відображено, як артистці роблять макіяж, а вона в цей час відправляє фанатам поцілунок і підморгує.
Відзначимо, на відео Мер'єм Узерлі зодображена з оновленою зачіскою. Довге волосся золотистого кольору укладені великими хвилями. Тепер вона нагадує казкову Рапунцель.
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У соцмережі захоплюються красою улюбленої артистки.
"Ого... змінилася", "Просто красуня", "Хюрем красуня», «красуня», "Королева краси", "Королева"- пишуть в коментарях до відео на сторінці актриси.
Відзначимо, після закінчення зйомок в турецькому серіалі "Величне століття" виконавицяролі Роксолани кілька разів змінювала колір волосся. Так, 36-річна Мер'єм Узерлі встигла побувати блондинкою, брюнеткою і навіть шатенкою. Однак в результаті дівчина все-таки повернулася до звичного і більш природного медового відтінку.
Експериментувала актриса і з довгою. Ще в середині лютого Мер'єм Узерлі ошелешила фанів з'явившись на публіці з каре до плечей. Однак з такою зачіскою артистка ходила не довго.
Як можна побачити на нових фото, Мер'єм знову стала володаркою довгого волосся.
Нагадаємо, Роксолана з "Величного століття "приворожила одним поглядом, султан не встоїть:"Королева".
Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі з "Величного століття" засліпила красою в жіночному вбранні: "Казкова».
Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" оголила декольте і звела з розуму пружним тілом: "мій ідол".