Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли восхитила фанатов яркой внешностью
Как пишет Politeka.net, свежее видео красотка опубликовала у себя в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)
В ролике запечатлено, как артистке делают макияж, а она в это время отправляет фанатам поцелуй и подмигивает.
Отметим, на видео Мерьем Узерли запечатлена с обновленной прической. Длинные волосы золотистого цвета уложены крупными волнами. Теперь она напоминает сказочную Рапунцель.
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В соцсети восхищаются красотой любимой артистки.
" Ого...изменилась", «Просто красавица», «Хюрем красавица», «Красотка», «Королева красоты», "Моя королева" - пишут в комментариях к видео на странице актрисы.
Отметим, после окончания съемок в турецком сериале «Великолепный век» исполнительница роли Роксоланы несколько раз меняла цвет волос. Так, 36-летняя Мерьем Узерли успела побывать блондинкой, брюнеткой и даже шатенкой. Однако в итоге девушка все-таки вернулась к привычному и более естественному медовому оттенку.
Экспериментировала актриса и с длинной. Еще в середине февраля Мерьем Узерли ошарашила фанов появившись на публике с каре до плеч. Однако с такой прической артистка ходила не долго.
Как можно увидеть на новых фото, Мерьем вновь стала обладательницей длинных волос.
Напомним, Роксолана из «Великолепного века» приворожила одним взглядом, султан не устоит: "Королева".
Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли из "Великолепного века" ослепила красотой в женственном наряде: «Сказочная».
Также Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" обнажила декольте и свела с ума упругим телом: "Мой идол".