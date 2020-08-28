Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, обтягнулася в латекс і перетворилася на фатальну диву

Найчастіше Бахарі радує фанатів образами, що складаються з пікантних суконь з блискіток з глибокими декольте. Модель віддає перевагу класичному вбранню з акцентом на груди і пишні стегна. При цьому, щоб зрідка дивувати своїх шанувальників, іноді Гюль змінює імідж.

Цього разу ефектна красуня вирішила відійти від класичного стилю і блиснула фігурою без білизни в одному лише чорному латексі з безліччю завязочек. Шнурівка на стегнах і грудях навряд чи змогла приховати достоїнства Гюль. Сама вона виглядала досить ефектно, що відразу ж відзначили користувачі Instagram:

"Золота дівчинка💫 👑», «міжнародна Краса, як панночка", "Найкрасивіша жінка тут❤", "привіт, ви дуже чарівні на своїх фотографіях, великих поцілунків і хороших вихідних👌 😀 💋 💋 💋", "найкрасивіша сексуальна", " це дуже зухвало», «чертовски красиво!, ""Ось це так. Ви дійсно чудові! ❤ ️ ", "Прекрасна дорога💋 💋", «що у візку з їжею позаду тебе?", "Ти виглядаєш неймовірно красиво, я б в цьому виглядав як окіст!",- пишуть фанати.

Також ми писали, що на відміну від знаменитих фітнес-моделей, дівчина дуже рідко з'являється на публіці в одних купальниках або мереживній білизні. Дівчина вважає за краще дивувати більш скромними, але не менш зухвалими кадрами.

Оскільки Гюль є рекламним представником трендового одягу, вона намагається показувати себе саме в сукнях, причому роблячи акцент саме на значній і об'ємної грудей. Саме тому фото, на якому Гюль приміряла чорний купальник з безліччю завязочек з тонкої тканини, вельми заінтригувало шанувальників.

Кожне фото, на якому модель демонструє "всю" себе відразу ж отримує бурхливий відгук фанатів.

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