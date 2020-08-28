Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, обтянулась в латекс и превратилась в роковую диву

Чаще всего Бахари радует фанатов образами, состоящими из пикантных платьев из блесток с глубокими декольте. Модель предпочитает классические наряды с акцентом на грудь и пышные бедра. При этом, чтобы изредка удивлять своих поклонников, иногда Гюль меняет имидж.

В этот раз эффектная красотка решила отойти от классического стиля и блеснула фигурой без белья в одном лишь черном латексе с множеством завязочек. Шнуровка на бедрах и груди едва ли смогла скрыть достоинства Гюль. Сама она выглядела довольно эффектно, что сразу же отметили пользователи Инстаграм:

«Золотая малышка💫👑», «Международная красота, как госпожа» «Самая красивая женщина здесь ❤», «Привет, вы очень очаровательны на своих фотографиях, больших поцелуев и хороших выходных👌😀💋💋💋», «Самая красивая сексуальная», «Это очень дерзко», «Чертовски красиво!,» «Вот это да. Вы действительно великолепны! ❤️», «Прекрасная дорогая💋💋», «Что в тележке с едой позади тебя?», «Ты выглядишь невероятно красиво, я бы в этом выглядел как окорок!», - пишут фанаты.

Также мы писали, что в отличие от знаменитых фитнес-моделей, девушка очень редко появляется на публике в одних купальниках или кружевном белье. Девушка предпочитает удивлять более скромными, но не менее дерзкими кадрами.

Поскольку Гюль является рекламным представителем трендовой одежды, она старается показывать себя именно в платьях, причем делая акцент именно на внушительной и объемной груди. Именно поэтому фото, на котором Гюль примерила черный купальник с множеством завязочек из тонкой ткани, весьма заинтриговало поклонников.

Каждое фото, на котором модель демонстрирует "всю" себя сразу же получает бурный отклик фанатов.

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