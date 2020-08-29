Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски підкорила домашнім фото без білизни

Віддаючи перевагу натуральність і природні обрвзи, модель все частіше показує, як виглядає вдома. Без прикрас, укладок і макіяжу дівчина виглядає не так, як на подіумі, але Емілі запевняє, що їй подобається бути саме в таких образах.

На представленому кадрі Ратаковскі блиснула фігурою будинку, позуючи в ледь помітному тонкому бікіні. Причому сплутані мокре волосся Емілі також не залишили фанатів байдужими. Шанувальники написали безліч слів на адресу Ратаковскі. Кожне її фото бурхливо обговорюють, адже іноді прочитані образи Ратаковскі виходять занадто відвертими.

"Шалено красива", "Лінда була б ідеальною жінкою для мене", "Симпатичні розпатлані волосся", " Люди знають кожен твій див... ти ніколи не соромишся і не можеш бути чесною дружиною", "досконалість","прокинувся від поцілунків«, "Роздягнися, великі бомби"," хороша фотка!", "Найкрасивіша жінка на світі», «не потрібно слів, щоб описати цього, дорога»," Я закоханий в твою форму:)", - пишуть користувачі.

Раніше на фан-сторінці моделі з'явився жаркий кадр, на якому Емілі позувала в яскравому бікіні насичено-синього відтінку. Причому позувала Емілі в білизні з атласу і з пікантним бантом на сідницях, які навіть не стала приховувати.

Таким чином модель в черговий раз показала себе в природному вигляді-відсутність макіяжу і укладання на голові стало вже своєрідною фішкою від знаменитості, яка вкрай обережно ставиться до впливу на свій шкіру. При цьому дівчина зовсім не соромиться своїх недоліків і дуже любить себе.

Фігуру Емілі не приховує, показуючи, як можна бути привабливою в будь-якому вигляді.

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