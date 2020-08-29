Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски покорила домашним фото без белья

Предпочитая натуральность и естественные обрвзы, модель все чаще показывает, как выглядит дома. Без украшений, укладок и макияжа девушка выглядит не так, как на подиуме, но Эмили уверяет, что ей нравится быть именно в таких образах.

На представленном кадре Ратаковски сверкнула фигурой дома, позируя в едва заметном тонком бикини. Причем спутанные мокрые волосы Эмили также не оставили фанатов равнодушными. Поклонники написали множество слов в адрес Ратаковски. Каждое ее фото бурно обсуждают, ведь иногда прочты образы Ратаковски получаются слишком откровенными.

«Безумно красивая», «Линда была бы идеальной женщиной для меня», «Симпатичные растрепанные волосы», «Люди знают каждый твой см ... ты никогда не стесняешься и не можешь быть честной женой», «Совершенство», «Проснулся от поцелуев», «Разденься, большие бомбы», «Хорошая фотка!», «Самая красивая женщина на свете», «не нужно слов, чтобы описать этого, дорогая», «Я влюблен в твою форму :)», - пишут пользователи.

Ранее на фан-странице модели появился жаркий кадр, на котором Эмили позировала в ярком бикини насыщенно-синего оттенка. Причем позировала Эмили в белье из атласа и с пикантным бантом на ягодицах, которые даже не стала скрывать.

Таким образом модель в очередной раз показала себя в естественном виде - отсуствие макияжа и укладки на голове стало уже своеобразной фишкой от знаменитости, которая крайне осторожно относится к воздействию на свой кожу. При этом девушка совсем не стесняется своих недостатков и очень любит себя.

Фигуру Эмили не скрывает, показывая, как можно быть привлекательной в любом виде.

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