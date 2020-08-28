Актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася українцям роллю Валюхи в серіалі "Свати", вразила виглядом у купальнику

Як повідомляє Politeka.net, знімок з'явився в соціальній мережі "Instagram" на фан-сторінці, присвяченій артистці.(щоб подивитися-проскролльте вниз)

"Доброго ранку ️ ️ последние останні дні літа і відпусток. Ще трохи і відбудеться зустріч в стінах улюбленого театру", - підписано фото.

На знімку Кравченко позує на тлі водеома, видно. Що вона толь вийшла з води.

На фото потрапила частина чорного купальника.

Актриса дивиться в кадр і посміхається.

У мережі захоплюються улюбленою актрисою і сиплють компліментами.

"Дуже позитивна енергетика від вас! Здоров'я вам і цікавих ролей!", "Яка ви красуня🎉 приємно на вас дивитися", " Класнюча яка! Справжня", "справжня, натуральна, красива жінка! Приємно дивитися Доброго ранку, вам!!!", "Викликає відразу у відповідь посмішку. Дуже люблю цю актрису. Та вона і так чудова людина", "краса яка жінка", "природна жінка!!! Наша улюблена! Здоров'я вам і щастя!", "Обожнюю Вас!", "Така справжня жінка!", "Таке рідне обличчя. Як я вас люблю!!! Я можу вічно дивитися серіал Свати. І кожен раз, як перший раз", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, Валюха зі " Сватів "захопила нев'янучою красою, згадавши минуле:"за 50 - баба ягідка знову".

Як повідомляла Politeka, Валюха з "Сватів" ніжно притулилася до Федора Добронравова, почуттів не приховати: "солодка парочка"

Також Politeka писала, що щаслива Валюха зі "Сватів «розцвіла в обіймах зіркового» чоловіка«, фото:" шикарна пара!»