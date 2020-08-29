Алла Пугачова - знаменита співачка, яка підкорила серця мільйонів

Попри талант, який допоміг їй стати примадонною, зірка має темні сторони, повідомляє Politeka.net. Так, за заявою деяких артистів, саме ця співачка зуміла погубити їх кар'єри. 

Зокрема Валентина Легкоступова, яка нещодавно пішла з життя, дуже переживала через своє забуття. Артистка прославилася завдяки пісні "Ягода-малина", яка стала єдиним хітом у творчій біографії виконавиці. Пугачова подбала про те, щоб жоден шлягер більше не дістався Валентині. 

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📸 Сергея Арзуманяна . . . . . . . #валентиналегкоступова #легкоступова #этобылонедавно #поюдлявас #спеснейпожизни #ягодамалина

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Співак Михайло Муромов прославився завдяки пісні "Яблоки на снегу ". За словами артиста, Пугачова вплинула, щоб його кар'єра летіла в прірву. Муромов запевняє - його яскрава особистість і успіх в кінці 80-х стали предметом заздрості примадонни. 

У немилість до Пугачової потрапила і співачка Маша Распутіна. Остання відмовилася брати участь у проєкті примадонни "Різдвяні зустрічі". Одного разу Марія кинула таку фразу: "Я ніколи не була вівцею і хороводом навколо ялинки. У мене своя дорога, свої пісні, я знаю, що я роблю".

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Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился очередным раритетным архивным кадром. На этот раз пользователи смогли увидеть молодую певицу Машу Распутину. На фотографии исполнительнице не больше тридцати лет. СПАСИБО ЗА ПОДПИСКУ ➡️💐 @zvezdivefire 💐 #звезды #шоубизнес #сплетни #слухи #светскаятусовка #светскаяжизнь #артисты #актеры #твшоу #знаменитости #фотозвезд #детизвезд #концерт #кумиры #машараспутина #сериал #новостишоубизнеса #новостьдня #zvezdivefire

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Також не пощастило і співачці Ліці Стар, яка виконала пісню "Одинокая луна". Пугачова неабияк зіпсувала їй життя, дізнавшись про роман артистки з чоловіком Христини Орбакайте, Володимиром Пресняковим.

У співачки скасувалися майже всі концерти, вона перестала з'являтися на сцені, і на ТБ. 

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☝🏻Только хорошие новости! Часть пятая 🙌🏻Дочитайте до конца # Coronavirus Пожалуй самый здравый взгляд на проблему: Алексей Потехин, один из ведущих специалистов-микробиологов в СПб ✅ С точки зрения биологии, если мы посмотрим на человека как на один из видов животных, коронавирус вообще не должен был бы рассматриваться как что-то слишком опасное. Он убивает людей с ослабленным иммунитетом (как любая инфекционная болезнь), и умеренно прореживает популяцию в старшей возрастной группе. Еще лет 100 назад человечество восприняло бы это философски, как божий промысел. И всемирную коронавирусную эпидемию-2020 с радостью махнуло бы не глядя бы на вспышку кори или полиомиелита в их родном городке. Но вот она, обратная сторона прогресса – мы же не хотим отдать этому вирусу просто так, за здорово живешь, ни одного из стариков, среди которых будут чьи-то родители и бабушки с дедушками. А чтобы их не отдать, их надо вовремя положить в приспособленную для этого палату в больнице и помочь им дышать. Мы знаем, что количество палат ограничено, а приборов для ИВЛ, наверно, тоже не по штуке на человека, к тому же они постоянно помогают жить и массе других людей, которые не могут сами дышать не из-за коронавируса. ✅ Поэтому карантинные мероприятия оправданы. Кто из нас при выборе между походом в бар вечером и смертью даже незнакомого пожилого человека, в цепочке передачи вируса которому мы можем невольно оказаться, выберет поход в бар? Наверно, если цена скуки измеряется в жизнях стариков, все готовы поскучать дома, без выходов в свет и развлечений. Даже на работу иногда можно не ходить, особенно если туда нужно ехать на метро, а мир не перевернется, если вы останетесь дома. При этом не надо путать полную самоизоляцию с разумным снижением социальной активности. Не так страшен этот вирус, чтобы дать ему парализовать жизнь. Нет резонов скупать годовой запас продовольствия в магазинах, их, очевидно, не закроют, а макароны будете потом долго есть несвежие. Как было хорошо сказано в одном из мемов, если вам на 14 дней карантина нужно 144 рулона туалетной бумаги, то вам надо было обратиться к врачу задолго до появления коронавируса!

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Співак Ігор Наджиев  перестав з'являтися на ТБ через негласну заборону Пугачової. За словами артиста, Пугачова вважала, що він може перешкодити кар'єрі Філіпа Кіркорова.

У 2012 році Наджиєву запропонували виступити на одному з концертів, мовляв "часи вже інші". Однак злопам'ятна примадонна поставила ультиматум: або Наджиєв, або Кіркоров. В результаті Ігор так і не вийшов на сцену. 

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Вчера, 18 июля, в роскошном ресторане ГЛАДИАТОР @restoran_gladiator состоялся первый из двух концертов на "Бис"! 🌟 СПАСИБО огромное ВСЕМ, кто был с нами в этот вечер! СПАСИБО за ВАШУ Любовь❤️! СПАСИБО очаровательной хозяйке ресторана Марине @marina_pavlova_12_07 и администратору Ирине @irinabolgareva за их трепетную и чуткую заботу, за профессионализм! Спасибо всему персоналу ресторана за прекрасный вечер!🙏😘😘😘 Сегодня, 19 июля, ждём всех на второй концерт!🔥💃 💕Спасибо огромное за фотоматериал 📸 нашей любимой Леночке Матвеенко @lenaleopardic #ресторанГладиатор #МаринаПавлова #сольныйконцерт #наБис #ИгорьНаджиев

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Телеведучий, екс-суддя українського шоу "Х-Фактор" і музичний критик Сергій Сосєдов опинився під забороною після слів про те, що Пугачовій «пора на спочинок». Звичайно, такі натяки Примадонні не сподобалися.

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Был такой музыкальный критик Сергей Соседов, на 📺 выступал. Где вы??? Вернитесь и расчистите сцену от мусора. Уж больно вас не хватает в сегодняшнем мире шоу-бизнеса 🙁 . . . #новостишоубизнеса #шоубизнес #шоубиз #showbusiness #showbiz #сплетни #скандалы #ктоскемкогда #артисты #актеры #певцы #звезды #эстрада #кино #фильм #театр #забытыезвезды #музыка #хейтер #хайп #реклама #эксклюзив #сергейсоседов #критик #российский #музыкальныйкритик #нехватает

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Поета Іллю Рєзніка перестали показувати по ТБ після розлучення з дружиною. Річ у тому, що Пугачова зайняла сторону дружини поета, а пізніше допомогла їй зіпсувати репутацію поета.

Співачка Ольга Зарубіна виступила з піснею " На теплоходе музыка играет", яка моментально стала хітом. До того ж першою виконавицею пісні «Айсберг» вважається Зарубіна. Ольгу стали називати молодою примадонною, що зовсім не сподобалося Аллі. Остання стала плести інтриги і розпускати плітки, щоб артистка покинула сцену. 

Нагадавши, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми: "справжнє сімейне щастя".

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