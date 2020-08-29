Алла Пугачова - знаменита співачка, яка підкорила серця мільйонів

Попри талант, який допоміг їй стати примадонною, зірка має темні сторони, повідомляє Politeka.net. Так, за заявою деяких артистів, саме ця співачка зуміла погубити їх кар'єри.

Зокрема Валентина Легкоступова, яка нещодавно пішла з життя, дуже переживала через своє забуття. Артистка прославилася завдяки пісні "Ягода-малина", яка стала єдиним хітом у творчій біографії виконавиці. Пугачова подбала про те, щоб жоден шлягер більше не дістався Валентині.

Співак Михайло Муромов прославився завдяки пісні "Яблоки на снегу ". За словами артиста, Пугачова вплинула, щоб його кар'єра летіла в прірву. Муромов запевняє - його яскрава особистість і успіх в кінці 80-х стали предметом заздрості примадонни.

У немилість до Пугачової потрапила і співачка Маша Распутіна. Остання відмовилася брати участь у проєкті примадонни "Різдвяні зустрічі". Одного разу Марія кинула таку фразу: "Я ніколи не була вівцею і хороводом навколо ялинки. У мене своя дорога, свої пісні, я знаю, що я роблю".

Також не пощастило і співачці Ліці Стар, яка виконала пісню "Одинокая луна". Пугачова неабияк зіпсувала їй життя, дізнавшись про роман артистки з чоловіком Христини Орбакайте, Володимиром Пресняковим.

У співачки скасувалися майже всі концерти, вона перестала з'являтися на сцені, і на ТБ.

Співак Ігор Наджиев перестав з'являтися на ТБ через негласну заборону Пугачової. За словами артиста, Пугачова вважала, що він може перешкодити кар'єрі Філіпа Кіркорова.

У 2012 році Наджиєву запропонували виступити на одному з концертів, мовляв "часи вже інші". Однак злопам'ятна примадонна поставила ультиматум: або Наджиєв, або Кіркоров. В результаті Ігор так і не вийшов на сцену.

Телеведучий, екс-суддя українського шоу "Х-Фактор" і музичний критик Сергій Сосєдов опинився під забороною після слів про те, що Пугачовій «пора на спочинок». Звичайно, такі натяки Примадонні не сподобалися.

Поета Іллю Рєзніка перестали показувати по ТБ після розлучення з дружиною. Річ у тому, що Пугачова зайняла сторону дружини поета, а пізніше допомогла їй зіпсувати репутацію поета.

Співачка Ольга Зарубіна виступила з піснею " На теплоходе музыка играет", яка моментально стала хітом. До того ж першою виконавицею пісні «Айсберг» вважається Зарубіна. Ольгу стали називати молодою примадонною, що зовсім не сподобалося Аллі. Остання стала плести інтриги і розпускати плітки, щоб артистка покинула сцену.

Нагадавши, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми: "справжнє сімейне щастя".

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