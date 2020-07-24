Российский шоумен Максим Галкин похвастался спортивной активностью детей от Аллы Пугачевой

Как сообщает Politeka.net, он опубликовал домашнее видео на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

В ролике дочь Галкина и Пугачевой, Лиза, занимается на гимнастических кольцах. Первый прыжок оказался неудачным, но со второй попытки девочка допрыгнула до них, а затем начала раскачиваться. Видимо, погода выдалась прохладной, потому что на малышке штаны, кофта и джинсовая курточка.

Вслед за ней свои акробатические способности показал брат - Гарри. Мальчик нарядился в милитари стиле: камуфляжную футболку и такие же штаны, на голове у него можно заметить повязку. Гарри забрался на веревочную сетку, а затем спрыгнул, ухватившись за кольца. Напоследок мелькает и сама Алла Пугачева, которая решила раскачать сына.

"Рэмбо и гимнастка", - подписал видео артист.

Многие пользователи социальной сети порадовались семейной идилии Максима Галкина, Аллы Пугачевой, а также их детей в комментариях:

"Дети просто прелесть"; "Обожаю этих деток"; "Ну что...просто милота. Счастья и здоровья семье"; "Я восхищаюсь Вашей семьёй!!!))) Дай Вам Бог!!!!))) Будьте счастливы!!!))😘😘😘"; "Какие молодцы 😎😎"; "Сладкая парочка💕"; "Молодцы ребятишки, не сидят с гаджетами😋. Лиза такая упорная, всегда добивается своих целей👍"; "Вот оно, настоящее семейное счастье!!!!!!👍👍👍"; "Молодцы дети, спортивные какие😍😍😍❤️❤️❤️"; "Зайки наши любимые!!!❤️❤️❤️"; "Смех Аллуси-это просто нечто волшебное! ❤️ Настроение вмиг улучшается!😍🔥🔥😍".

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