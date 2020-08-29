Алла Пугачева - знаменитая певица, которая покорила сердца миллионов

Несмотря на талант, который помог ей стать примадонной, звезда имеет темные стороны, сообщает Politeka.net. Так, по заявлению некоторых артистов, именно эта певица сумела погубить их карьеры.

В частности, недавно ушедшая из жизни Валентина Легкоступова, очень переживала из-за своего забвения. Артистка прославилась благодаря песне «Ягода-малина», которая стала единственным хитом в творческой биографии исполнительницы. Пугачева позаботилась о том, чтобы ни один шлягер больше не достался Валентине.

Певец Михаил Муромов прославился благодаря песне «Яблоки на снегу». По словам артиста, Пугачева оказала большое влияние, чтобы его карьера летела в пропасть. Муромов уверяет - его яркая личность и успех в конце 80-х стали предметом зависти примадонны.

В немилость к Пугачевой попала и певица Маша Распутина. Последняя отказалась участвовать в проекте примадонны «Рождественские встречи». Однажды Мария кинула такую фразу: «Я никогда не была овцой и хороводом вокруг елочки. У меня своя дорога, свои песни, я знаю, что я делаю».

Также не повезло и певице Лике Стар, которая исполнила песню "Одинокая луна". Пугачева изрядно подпортила ей жизнь, узнав о романе артистки с мужем Кристины Орбакайте, Владимиром Пресняковым.

У певицы отменились почти все концерты, она перестала появляться на сцене, и на ТВ.

Певец Игорь Наджиев перестал появляться на ТВ из-за негласного запрета Пугачевой. По словам артиста, Пугачева считала, что он может помешать карьере Филиппа Киркорова.

В 2012 году Наджиеву предложили выступить на одном из концертов мол "времена уже другие". Однако злопамятная примадонна поставила ультиматум: либо Наджиев, либо Киркоров. В результате Игорь так и не вышел на сцену.

Телеведущий, экс-судья украинского шоу "Х-Фактор" и музыкальный критик Сергей Соседов оказался под запретом после слов о том, что Пугачевой «пора на покой». Естественно, такие намеки Примадонне не понравились.

Поэта Илью Резника перестали показывать по ТВ после развода с супругой. Дело в том, что Пугачева заняла сторону жены поэта, а позже помогла ей испортить репутацию поэта.

Певица Ольга Зарубина выступила с песней «На теплоходе музыка играет», которая моментально стала хитом. К тому же первой исполнительницей песни «Айсберг» считается Зарубина. Ольгу стали называть молодой примадонной, что совсем не понравилось Алле. Последняя стала плести интриги и распускать сплетни, чтобы артистка покинула сцену.

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