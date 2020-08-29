Алла Пугачева - знаменитая певица, которая покорила сердца миллионов

Несмотря на талант, который помог ей стать примадонной, звезда имеет темные стороны, сообщает Politeka.net. Так, по заявлению некоторых артистов, именно эта певица сумела погубить их карьеры. 

В частности, недавно ушедшая из жизни Валентина Легкоступова, очень переживала из-за своего забвения. Артистка прославилась благодаря песне «Ягода-малина», которая стала единственным хитом в творческой биографии исполнительницы. Пугачева позаботилась о том, чтобы ни один шлягер больше не достался Валентине. 

View this post on Instagram

📸 Сергея Арзуманяна . . . . . . . #валентиналегкоступова #легкоступова #этобылонедавно #поюдлявас #спеснейпожизни #ягодамалина

Популярные статьи сейчас

«Любовник» Лорак сразил видом в пиджаке на обнаженное тело, даже Лолита не устояла: «Number one»

"Все, это конец": Волочкова жестко осрамилась на сцене, шпагаты уже не спасут

Бузова в мини-бикини бесстыдно потерлась интимными местами о горячего красавца: "Сладкая парочка"

НБУ ввел в оборот новые деньги после скандала с монетами, как они выглядят: "С 26 августа..."
Показать еще

A post shared by Валентина Легкоступова (@legkostupovavalentina) on

Певец Михаил Муромов прославился благодаря песне «Яблоки на снегу». По словам артиста, Пугачева оказала большое влияние, чтобы его карьера летела в пропасть. Муромов уверяет - его яркая личность и успех в конце 80-х стали предметом зависти примадонны. 

В немилость к Пугачевой попала и певица Маша Распутина. Последняя отказалась участвовать в проекте примадонны «Рождественские встречи». Однажды Мария кинула такую фразу: «Я никогда не была овцой и хороводом вокруг елочки. У меня своя дорога, свои песни, я знаю, что я делаю».

View this post on Instagram

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился очередным раритетным архивным кадром. На этот раз пользователи смогли увидеть молодую певицу Машу Распутину. На фотографии исполнительнице не больше тридцати лет. СПАСИБО ЗА ПОДПИСКУ ➡️💐 @zvezdivefire 💐 #звезды #шоубизнес #сплетни #слухи #светскаятусовка #светскаяжизнь #артисты #актеры #твшоу #знаменитости #фотозвезд #детизвезд #концерт #кумиры #машараспутина #сериал #новостишоубизнеса #новостьдня #zvezdivefire

A post shared by Новости (@zvezdivefire) on

Также не повезло и певице Лике Стар, которая исполнила песню "Одинокая луна". Пугачева изрядно подпортила ей жизнь, узнав о романе артистки с мужем Кристины Орбакайте, Владимиром Пресняковым.

У певицы отменились почти все концерты, она перестала появляться на сцене, и на ТВ. 

View this post on Instagram

☝🏻Только хорошие новости! Часть пятая 🙌🏻Дочитайте до конца # Coronavirus Пожалуй самый здравый взгляд на проблему: Алексей Потехин, один из ведущих специалистов-микробиологов в СПб ✅ С точки зрения биологии, если мы посмотрим на человека как на один из видов животных, коронавирус вообще не должен был бы рассматриваться как что-то слишком опасное. Он убивает людей с ослабленным иммунитетом (как любая инфекционная болезнь), и умеренно прореживает популяцию в старшей возрастной группе. Еще лет 100 назад человечество восприняло бы это философски, как божий промысел. И всемирную коронавирусную эпидемию-2020 с радостью махнуло бы не глядя бы на вспышку кори или полиомиелита в их родном городке. Но вот она, обратная сторона прогресса – мы же не хотим отдать этому вирусу просто так, за здорово живешь, ни одного из стариков, среди которых будут чьи-то родители и бабушки с дедушками. А чтобы их не отдать, их надо вовремя положить в приспособленную для этого палату в больнице и помочь им дышать. Мы знаем, что количество палат ограничено, а приборов для ИВЛ, наверно, тоже не по штуке на человека, к тому же они постоянно помогают жить и массе других людей, которые не могут сами дышать не из-за коронавируса. ✅ Поэтому карантинные мероприятия оправданы. Кто из нас при выборе между походом в бар вечером и смертью даже незнакомого пожилого человека, в цепочке передачи вируса которому мы можем невольно оказаться, выберет поход в бар? Наверно, если цена скуки измеряется в жизнях стариков, все готовы поскучать дома, без выходов в свет и развлечений. Даже на работу иногда можно не ходить, особенно если туда нужно ехать на метро, а мир не перевернется, если вы останетесь дома. При этом не надо путать полную самоизоляцию с разумным снижением социальной активности. Не так страшен этот вирус, чтобы дать ему парализовать жизнь. Нет резонов скупать годовой запас продовольствия в магазинах, их, очевидно, не закроют, а макароны будете потом долго есть несвежие. Как было хорошо сказано в одном из мемов, если вам на 14 дней карантина нужно 144 рулона туалетной бумаги, то вам надо было обратиться к врачу задолго до появления коронавируса!

A post shared by LIKA STAR (@likastar_official) on

Певец Игорь Наджиев  перестал появляться на ТВ из-за негласного запрета Пугачевой. По словам артиста, Пугачева считала, что он может помешать карьере Филиппа Киркорова.

В 2012 году Наджиеву предложили выступить на одном из концертов мол "времена уже другие". Однако злопамятная примадонна поставила ультиматум: либо Наджиев, либо Киркоров. В результате Игорь так и не вышел на сцену. 

View this post on Instagram

Вчера, 18 июля, в роскошном ресторане ГЛАДИАТОР @restoran_gladiator состоялся первый из двух концертов на "Бис"! 🌟 СПАСИБО огромное ВСЕМ, кто был с нами в этот вечер! СПАСИБО за ВАШУ Любовь❤️! СПАСИБО очаровательной хозяйке ресторана Марине @marina_pavlova_12_07 и администратору Ирине @irinabolgareva за их трепетную и чуткую заботу, за профессионализм! Спасибо всему персоналу ресторана за прекрасный вечер!🙏😘😘😘 Сегодня, 19 июля, ждём всех на второй концерт!🔥💃 💕Спасибо огромное за фотоматериал 📸 нашей любимой Леночке Матвеенко @lenaleopardic #ресторанГладиатор #МаринаПавлова #сольныйконцерт #наБис #ИгорьНаджиев

A post shared by Igor Nadjiev_OFFICIAL /Наджиев (@igornadjiev_official) on

Телеведущий, экс-судья украинского шоу "Х-Фактор" и музыкальный критик Сергей Соседов оказался под запретом после слов о том, что Пугачевой «пора на покой». Естественно, такие намеки Примадонне не понравились.

View this post on Instagram

Был такой музыкальный критик Сергей Соседов, на 📺 выступал. Где вы??? Вернитесь и расчистите сцену от мусора. Уж больно вас не хватает в сегодняшнем мире шоу-бизнеса 🙁 . . . #новостишоубизнеса #шоубизнес #шоубиз #showbusiness #showbiz #сплетни #скандалы #ктоскемкогда #артисты #актеры #певцы #звезды #эстрада #кино #фильм #театр #забытыезвезды #музыка #хейтер #хайп #реклама #эксклюзив #сергейсоседов #критик #российский #музыкальныйкритик #нехватает

A post shared by 🔥🔥🔥ЗВЁЗДЫ ШОУ-БИЗНЕСА (@showbiz.2020) on

Поэта Илью Резника перестали показывать по ТВ после развода с супругой. Дело в том, что Пугачева заняла сторону жены поэта, а позже помогла ей испортить репутацию поэта.

Певица Ольга Зарубина выступила с песней  «На теплоходе музыка играет», которая моментально стала хитом. К тому же первой исполнительницей песни «Айсберг» считается Зарубина. Ольгу стали называть молодой примадонной, что совсем не понравилось Алле. Последняя стала плести интриги и распускать сплетни, чтобы артистка покинула сцену. 

Напомним, Галкин показал домашние развлечения с Пугачевой и детьми: "Настоящее семейное счастье".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина довела поклонников до слез: "нет слов..."

Также Politeka писала, что Пугачева без макияжа восхитила молодым видом рядом с Орбакайте: «Две сестрички».