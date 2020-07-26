Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза произвела фурор в сети трогательной фотографией

Как сообщает Politeka.net, фото появилось на страничке шестилетней Елизаветы в Instagram.

На кадре звездное семейство предстало в полном составе, позируя на камеру мило обнявшись.

"Все вместе", - говорится в подписи к снимку.

Поклонники не скупились на лестные комментарии под постом и едва сдерживали эмоции, описывая :



"Самые родные и любимые!", "Да нет слов ....трогательно и мило", "Образец идеальной семьи", " Вы все такие хорошие. Здоровья всем на долгие годы", "Смотрю на Вас и радуюсь, есть счастья на земле", "Всегда улыбаются вопреки всем невзгодам. Всегда дарят нам позитив и хорошее настроение. Здоровья Вам всем на долгие лета!", "Вот оно счастье", - писали в сети.

Ранее шоумен Максим Галкин похвастался спортивной активностью детей от Аллы Пугачевой.

В ролике дочь Галкина и Пугачевой, Лиза, занимается на гимнастических кольцах. Первый прыжок оказался неудачным, но со второй попытки девочка допрыгнула до них, а затем начала раскачиваться. Видимо, погода выдалась прохладной, потому что на малышке штаны, кофта и джинсовая курточка.

Напомним, сын Пугачевой и Галкина показал отцу "запрещенку", видео: "Папочка, сенсация!"

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