Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза произвела фурор в сети трогательной фотографией
Как сообщает Politeka.net, фото появилось на страничке шестилетней Елизаветы в Instagram.
На кадре звездное семейство предстало в полном составе, позируя на камеру мило обнявшись.
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"Все вместе", - говорится в подписи к снимку.
Поклонники не скупились на лестные комментарии под постом и едва сдерживали эмоции, описывая :
"Самые родные и любимые!", "Да нет слов ....трогательно и мило", "Образец идеальной семьи", " Вы все такие хорошие. Здоровья всем на долгие годы", "Смотрю на Вас и радуюсь, есть счастья на земле", "Всегда улыбаются вопреки всем невзгодам. Всегда дарят нам позитив и хорошее настроение. Здоровья Вам всем на долгие лета!", "Вот оно счастье", - писали в сети.
Ранее шоумен Максим Галкин похвастался спортивной активностью детей от Аллы Пугачевой.
В ролике дочь Галкина и Пугачевой, Лиза, занимается на гимнастических кольцах. Первый прыжок оказался неудачным, но со второй попытки девочка допрыгнула до них, а затем начала раскачиваться. Видимо, погода выдалась прохладной, потому что на малышке штаны, кофта и джинсовая курточка.
Напомним, сын Пугачевой и Галкина показал отцу "запрещенку", видео: "Папочка, сенсация!"
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