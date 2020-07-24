Алла Пугачева без макияжа восхитила рядом со своей дочерью Кристиной Орбакайте

Как сообщает Politeka.net, милое семейное фото появилось на фан-страничке, посвященной младшей дочери Примадонны Елизаветы Галкиной. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

Отметим, Кристина Орбакайте в молодости была невероятно похожа на своего отца — Миколаса Орбакаса. Однако поклонники с каждым годом обнаруживают, что певица становится все больше похожа на свою маму — Аллу Пугачеву.

Подтверждением тенденции служит и это фото. Многие обратили внимание, что Примадонна выглядит очень молодо. При этом стоит отметить, что певицы запечатлены без макияжа.

«Одно лицо», «Как похожи!», «Очень похожи. Чем старше становится Кристина, тем больше похожа на маму», «Мамочка и доченька очень похожи!», «Прям двойняшки», «Похожи, как две нежные розочки», «Очень похожи девочки!!!!», «Похожи. Алла Борисовна на старости лет сделала свое лицо похожее на своих дочерей», «Копия», «Теперь Вы похожи, как две сестрички!!!», - восхищаются в коментариях.

Отметим, Алла Пугачева и Миколас Орбакас развелись, когда Кристине было 2 года. Вплоть до поступления в школу она большую часть детства прожила в Литве у родителей Миколаса в поселке Швянтойи (ныне в составе города Паланги) у Балтийского моря и у родителей Аллы в Москве.

В феврале 2002 года Кристине Орбакайте, как внучке гражданки Литвы, по ее просьбе было предоставлено литовское гражданство.

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