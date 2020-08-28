Американська фітнес-модель Ана Чері приміряла трендовий спортивний костюм на заняттях

Спортсменка все частіше показує, як розважається вдома, проводить час на природі і демонструє стильні пляжні вбрання. Причому незабуває Ана про тренування. Цього разу на фан-акаунті з'явилося фото Чері, зроблені після занять.

Ефектна фітнес-модель приміряла стильний костюм-тісний топ з вирізом-сердечком на грудях і темно-смарагдові шорти, які приспустила з живота, щоб показати результат своєї праці.

Не дивлячись на те, що модель далека від параметрів 90-60-90, дівчина відчуває себе комфортно і не збирається худнути. Навпаки, Чері закликає харчуватися правильно і навчитися чути свій організм:

"Я втратив дар мови", " просто смачно і солодко😍 🙌 🏼 🔥",» я не можу з тобою", "тепер я знаю, звідки йде ця спека🥵 🔥", " жити заради цього", " так жарко! 🔥 💕" , «Доставила удовольсвие», «боже, це так ідеально, чорт візьми», «люблю це👏 🏼 👏 🏼 👏 🏼», «найкрасивіша королева заслуговує поклоніння❤️", "красива xoxo😘 😘«," красиво виглядає, приголомшливо»«, "смачний Видок 😋", "неймовірно красива моя богиня Анні❤️❤️", - пишуть користувачі.

Раніше також молода красуня показала ідеальний пляжним образ у Вишневому бікіні. Так, Ана позувала в купальнику насичено-бордового відтінку, який має намір занадто сильно здавила на грудях і талії.

Модель не соромиться зайвої ваги, тому підкреслює форми і пружні сідниці з грудьми всіма можливими способами. Найчастіше дівчина дивує кадрами в бікіні. Оголюючись на камеру, фітнес-модель показує, що любити себе треба будь-хто. Чері відмовилася від дієт і замість цього перейшла на правильне харчування. Тепер дівчина не їсть солодощі, але може собі дозволити багато інших смаколиків.

Фанати відзначають, що не слід ганятися за трендами і намагатися схуднути.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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