Американская фитнес-модель Ана Чери примерила трендовый спортивный костюм на занятиях

Спортсменка все чаще показывает, как развлекается дома, проводит время на природе и демонстрирует стильные пляжные наряды. Причем незабывает Ана про тренировки. В этот раз на фан-аккаунте появилось фото Чери, сделанные после занятий.

Эффектная фитнес-модель примерила стильный костюм - тесный топ с вырезом-сердечком на груди и темно-изумрудные шорты, которые приспустила с живота, чтобы показать результат своих трудов.

Не смотря на то, что модель далека от параметров 90-60-90, девушка чувствует себя комфортно и не собирается худеть. Наоборот, Чери призывает питаться правильно и научиться слышать свой организм:

«Я потерял дар речи», «Просто вкусно и сладко😍🙌🏼🔥», «Я не могу с тобой», «Теперь я знаю, откуда идет эта жара 🥵🔥», «жить ради этого 😍🔥», «Так жарко! 🔥💕», «Доставила удовольсвие», «Боже, это так идеально, черт возьми», «Люблю это 👏🏼👏🏼👏🏼», «Самая красивая королева заслуживает поклонения❤️», «Красивая xoxo 😘😘», «Красиво выглядит, потрясающе 🖤», «Вкусный видок😋», «Невероятно красивая моя богиня Анне❤️❤️», - пишут пользователи.

Ранее также молодая красотка показала идеальный пляжным образ в вишневом бикини. Так, Ана позировала в купальнике насыщенно-бордового оттенка, который намерено слишком сильно сдавила на груди и талии.

Модель не стесняется лишнего веса, поэтому подчеркивает формы и упругие ягодицы с грудью всеми возможными способами. Чаще всего девушка удивляет кадрами в бикини. Оголяясь на камеру, фитнес-модель показывает, что любить себя надо любой. Чери отказалась от диет и вместо этого перешла на правильное питание. Теперь девушка не ест сладости, но может себе позволить много других вкусностей.

Фанаты отмечают, что Чери и правда не следует гоняться за трендами и пытаться похудеть.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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