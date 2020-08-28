До чого потрібно готуватися

Процедуру отримання пенсія змінять для частини українців

Так, жителям Сєвєродонецька, Лисичанська та Новоайдара Луганської області пенсії почнуть доставляти листоноші всіх відділень поштового зв'язку. Про це повідомила прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Нововведення набудуть чинності з 1 вересня.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області пояснили. Що такі зміни відбулися через реорганізацію доставку пенсій у вищезазначених населених пунктах здійснюватимуть листоноші всіх відділень поштового зв'язку.

Пенсіонерів просять з розумінням поставитися до можливих змін виплатних дат. Якщо виникне така ситуація, листоноші в обов'язковому порядку заздалегідь попередять кожного, хто отримує пенсію вдома.

Зазначимо, 25 серпня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій серпня. Забезпечено фінансування пенсій серпня на загальну суму 39,2 млрд грн.

Нагадаємо також, вже з 1 вересня поточного року частина пенсіонерів отримають підвищені виплати. Йдеться про 1,5 млн пенсіонерів, які отримують мінімальні виплати. Пенсії перерахують у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень.

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