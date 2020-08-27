В Пенсионном фонде Украины сообщили о важном новшестве

Теперь пенсионеры смогут воспользоваться рядом услуг не выходя из дома. Для этого разработано специальное приложение, сообщает пресс-служба Фонда.

Так, теперь размер пенсии можно узнать за несколько минут, для этого больше не нужно обращаться в управление Пенсионного фонда. Также можно самостоятельно прямо в приложении исправить неточности или неправильные данные, если что-то подобное было допущено.

Кроме того, в приложении можно получить информацию о:

своей пенсии;

начисленной заработной плате;

стаже;

проверить реестр застрахованных лиц;

электронное пенсионное дело.

Также при выявлении неточных или неактуальных данных в своем деле можно внести изменения в приложении.

Кроме того, в приложении можно контролировать уплату работодателем страховых взносов и оценивать свою будущую пенсию.

В приложении "Пенсионный фонд" можно также подать заявление на назначение пенсии и все необходимые для этого документы, а пенсионное удостоверение получить в сервисном центре.

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Напомним, у 1,5 млн украинцев, которые получают минимальные пенсии, с 1 сентября выплаты немного вырастут в связи с повышением минимальной зарплаты до 5000 грн.

Напомним, украинцы останутся без "социальных" пенсий, подробности: "Людям, у которых нет стажа..."

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