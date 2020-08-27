В Пенсионном фонде Украины сообщили о важном новшестве
Теперь пенсионеры смогут воспользоваться рядом услуг не выходя из дома. Для этого разработано специальное приложение, сообщает пресс-служба Фонда.
Так, теперь размер пенсии можно узнать за несколько минут, для этого больше не нужно обращаться в управление Пенсионного фонда. Также можно самостоятельно прямо в приложении исправить неточности или неправильные данные, если что-то подобное было допущено.
Кроме того, в приложении можно получить информацию о:
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- своей пенсии;
- начисленной заработной плате;
- стаже;
- проверить реестр застрахованных лиц;
- электронное пенсионное дело.
Также при выявлении неточных или неактуальных данных в своем деле можно внести изменения в приложении.
Кроме того, в приложении можно контролировать уплату работодателем страховых взносов и оценивать свою будущую пенсию.
В приложении "Пенсионный фонд" можно также подать заявление на назначение пенсии и все необходимые для этого документы, а пенсионное удостоверение получить в сервисном центре.
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Напомним, у 1,5 млн украинцев, которые получают минимальные пенсии, с 1 сентября выплаты немного вырастут в связи с повышением минимальной зарплаты до 5000 грн.
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