Від моделі не можна відірватися

Американська модель, телеведуча і бізнесвумен, Кім Кардашьян, показала фігуру в одній білизні

Зірка активно займається випусками своєї косметики і нижньої білизни, пише Politeka.net. На сторінці бренду модель показала на собі стягуючі ліфчик і трусики.

Кім позувала в білизні тілесного кольору. Ліфчик у формі двох трикутників підкреслив великий бюст зірки. Тонкі лямки натягнулися на плечах, впиваючись в шкіру. Грайливий бантик посередині надав образу кокетливості.

Стягуючі трусики-шорти підкреслили п'яту точку, обтягнувши її якомога сильніше. Не можна було і надивитися красивими ніжками Кардашьян. Варто відзначити, що модель взула босоніжки на невеликих шпильках.

Зірка розпустила довге чорне волосся, яке лягло хвилями, прикривши її спину.

Фірмовий макіяж бізнесвумен підкреслив красу моделі.

Зірка приймала всякі пози, демонструючи неймовірні вигини. Фігурі можна позаздрити - так спокусливо!

За 16 годин пост зібрав понад 1,5 мільйона лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що в захваті від шикарної зовнішності Кім.

Нагадаємо, Кім Кардашьян разом з сім'єю вирушила на відпочинок, звідки активно ділиться новими фото.

Спортивна красуня продемонструвала свої здібності під час "ходіння" по хвилях разом з дочкою. Модель з'явилася в обтягуючому дайвінг-костюмі і незвичному взутті білого кольору нового дизайну фірми її чоловіка, Каньє Уеста.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян вибрала помаранчеву футболочку для прогулянки на яхті. Тканина вбрання була дуже вузькою, тому обтягнула гідності моделі. При цьому трохи підстрибнувши вгору.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ:"ласий шматочок".