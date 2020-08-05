Американская модель, телеведущая и бизнесвумен Ким Кардашьян вернулась к работе после скандала со своим мужем Канье Уэстом

Как пишет Politeka.net, свежие фото и видео звезда опубликовала у себя в Инстаграм, хотя в последнее время она довольно редко заходила в соцсеть. Кардашьян опубликовала видео, на котором позировала в утягивающем белье собственного производства. Как известно, Ким выпускает белье для женщин разной комплекции. Кардашьян сама примеряет белье и сама его рекламирует.

Стоит отметить что на видео Ким показала свою фигуру без прикрас и без фотошопа. В глаза бросается тот факт, что модель набрала вес. Возможно, сказался карантин или стресс, связанный с мужем. На видео видно большие бедра знаменитости, которые с трудом смогла скрыть эластичная ткань. Кроме этого, видно, что грудь Ким тоже едва поместилась в лифчике. Поклонники тоже обратили на это внимание.

«Какие формы», «Ким, что с тобой?», «Ого, какая большая», «Как будто беременна», - пишут пользователи сети.

Как известно, недавно Канье Уэст написал у себя в соцсетях, что хочет развестись с Кардашьян. Он также вскрыл подробности из их личной жизни. Ким, в свою очередь, сообщила, что у ее мужа биполярное расстройство.

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек".