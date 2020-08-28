Популярна українська виконавиця Настя Каменських показала, як виглядає після пробудження.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

"Доброго ранку☺ ️ які ви в перші хвилини пробудження? Я -😌», - написала вона.

На фото Нстя Каменських зображена в чорній ночнушке із зірочками і мереживами. Вона стоїть біля ліжка, і посміхається з закритими очима.

Співачка показала натуральну красу без макіяжу. Фоловери артистки захоплюються тим. як свіжо і красиво вона виглядає.

"Встала, але не прокинулася", "Настюшка, Доброго ранку, красуня ти наша», "красивенна", "така загадково романтична", "ви виглядаєте краще в перший хвилини пробудження, ніж я в принципі", "Ну і нічка вчора була, ти тільки встала? А я вже на роботі", "Найкраща", - пишуть в коментарях.

Раніше Настя Каменських подражнила пікантним кадром у ванній. На фото вона позує в чорному мереживному пеньюарі, поставивши ногу на ванну. Фанати під постом відразу ж написали, що Настя дуже апетитна.

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