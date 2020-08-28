Популярная украинская исполнительница Настя Каменских показала, как выглядит после пробуждения.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Доброе утро 🥰☀️ Какие вы в первые минуты пробуждения? Я -😌», - написала она.

На фото Нстя Каменских запечатлена в черной ночнушке со звездочками и кружевами. Она стоит возле кровати, и улыбается с закрытыми глазами.

Певица показала натуральную красоту без макияжа. Фоловеры артистки восхищаются тем. как свежо и красиво она выглядит.

«Встала, но не проснулась», «Настюшка, доброе утро, красотка ты наша», «Красивенная», «Такая загадочно романтичная», "Вы выглядите лучше в первый минуты пробуждения, чем я в принципе", " Ну и ночка вчера была, ты только встала? А я уже на работе", "Лучшая", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Каменских подразнила пикантным кадром в ванной. На фото она позирует в черном кружевном пеньюаре, поставив ногу на ванную. Фанаты под постом сразу же написали, что Настя очень аппетитная.

Напомним, Настя Каменских в мокром лифе показала идеальный отдых на море: "Какая аппетитная".

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