Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как отправилась на очередной отдых

В последнее время звезда все чаще демонстрирует кадры из отдыха. Из-за карантина певица не дает концерты и не выступает, как раньше. Чтобы разнообразить будни, она занимается домом, хвастается своими достижениями, снимает новый контент для "Тик-Тока" и даже провела марафон по похудению для фанатов.

Сегодня в разделе Стори в Инстаграм Настя также показала, как снова отдыхает без Потапа на пляже и даже продемонстрировала свой новый купальник. Позируя без макияжа, Настя восхитила простым видом в черном монокини и блестящей кожей без макияжа.

Как известно, на отдыхе Каменских не красится, предпочитая просто увлажнять лицо профессиональными средствами.

Также Настя Каменских подразнила пикантным кадром в ванной. На фото она позирует в черном кружевном пеньюаре, поставив ногу на ванную. Фанаты под постом сразу же написали, что Настя очень аппетитная:

«Любовь к себе, спорт, правильное питание и правильный уход - все это делает женское тело красивым и подтянутым 😍 Одна из моих любимых домашних спа процедур - это скрабирование с эффектом холодного обертывания, которые за несколько минут подтягивает кожу, а ещё убирает отёчность», - написала артистка.

Артистка подчеркнула, что ей очень важно видеть свою кожу в хорошем состоянии после перелетов или многих часов в дороге, когда впереди концерт.

«Да и просто находясь дома, устроить себе классный ритуал по уходу за собой - несколько минут мягко массировать своё тело мелкими частичками скраба и после - принять расслабляющий душ», - отметила певица.

Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.

Как сообщала Politeka, пикантные фото Каменских с известным красавчиком взорвали сеть, Потап не понял: «О Боже, какой...».

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