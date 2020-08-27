Украинский продюсер и рэпер Потап похвастался, как ухаживает за своей женой - певицей Настей Каменских.

Он опубликовал совместное фото с прогулки на странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net.

Страсть между Потапом и Настей Каменских не утихает даже через год после свадьбы. Так на снимке счастливая исполнительница прижалась к своему избраннику, обняв его за талию, в руке она высоко подняла небольшой букет цветов, которые, вероятно, вручил ей Алексей.

"На свидании с женой", - объяснил рэпер в описании. Из геолокации становится понятно, что музыкант вытащил свою супругу в ресторанный комплекс "Бакинский бульвар" под Киевом. Для такого мероприятия знаменитая пара нарядилась довольно просто, по-летнему. Настя Каменских надела короткие белые шорты, туфли и белый топ, поверх которого набросила курточку. Потап же выбрался на свидание в синих бриджах, туфлях и нежно-голубой рубашке.

Пользователи социальной сети дружно восхитились отношениями Каменских и Потапа, подарив им много комплиментов в комментариях:

"Самая красивая пара 🤩🤩🤩😍😍😍😍🤗🤗🤗"; "Самые-самые🔥🔥🔥 Невероятно красивые👍 Всех благ😊💜💓"; "Лучшая пара🤩🤩🤩😻😻😍😍"; "Вы прекрасны 😍❤️"; "Какая же вы красивая пара😍❤️❤️"; "Невероятные😍😍😍😍"; "Такие счастливые и солнечные 🤗🤗🤗🙈😍😍😍💥💥💥🤍🖤♥️🖤"; "Красавчик- букет👍"; "Вкусненько там"; "Никто после свадьбы не отменял свидания 😋Молодцы так и надо👍".

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