Популярная украинская исполнительница Настя Каменских подразнила пикантным кадром в ванной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

На фото она позирует в черном кружевном пеньюаре, поставив ногу на ванную.

«Любовь к себе, спорт, правильное питание и правильный уход - все это делает женское тело красивым и подтянутым 😍 Одна из моих любимых домашних спа процедур - это скрабирование с эффектом холодного обертывания, которые за несколько минут подтягивает кожу, а ещё убирает отёчность», - написала артистка.

Артистка подчерркнула, что ей очень важно видеть свою кожу в хорошем состоянии после перелетов или многих часов в дороге, когда впереди концерт.

«Да и просто находясь дома, устроить себе классный ритуал по уходу за собой - несколько минут мягко массировать своё тело мелкими частичками скраба и после - принять расслабляющий душ», - отметила певица.

В Сети не смогли пройти мимо такого соблазнительного фото Каменских.

"А чего в ванну Потапа не посадила?", "Я б спинку потер", - пишут в комментариях.

Напомним, что Потап засветил Каменских с диким начесом в полупрозрачном платье: "Ух, Настя выглядит, как..."

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