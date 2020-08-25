Знаменитая украинская певица Настя Каменских появилась на концерте ко Дню независимости в блестящем костюме "розовой зебры" с блестками

В этот раз в разедле Стори в социальной сети Инстаграм Настя опубликовала видеоотчет с концерта, прошедшего вечером. На показанных кадрах видно, как Каменских позирует в латексном наряде с принтом в виде зебры. Он максимально эффективно подчеркивает внушительные прелести красотки, а также ее фигуру, показывая Настю даже в невыгодных ракурсах.

Не секрет, что до карантина график Насти стал очень насыщенным, поэтому для каждого концерта ей приходилось вкладываться по полной программе. Сейчас же, чтобы продолжать подогревать интерес к своим выступлениям, Каменских сменила имидж и показала себя во всей красе. Из-за отсутствия гастролей и выступлений, Настя редко эпатирует публику.

На показанных кадрах Настя позировала в необычном костюме, доверху укрытом блестками и с легкой укладкой на пышных волосах. Латекс подчеркнул фигуру звезды, показывая, что она не такая худая, как кажется на фото в Инстаграм. Впрочем, свои недостатки Настя выгодно скрывает. Одевшись в необычную шубу из "конфети", словно она конфетка в обертке, Каменских исполнила одну из своих самых популярных песен.

Отметим, Настя выступила на концерте по случаю 15-летия программы «Світське життя». На новом видео артистка показала, как исполняет свой хит Elefante.

Для выступления Каменских выбрала соответствующий песне дерзкий наряд. На ней был стильный черный комбинезон с весьма оригинальным декором в виде прозрачных вставок на ногах и бедрах. Облегающий наряд с глубоким декольте так и приковывал взгляд к пышным формам певицы. Образ Каменских дополнила прическа в виде высокого хвоста и яркий макияж.

На кадрах звезда демонстрирует свое мастерство, дразня поклонников жаркими движениями в компании своей подтанцовки.

«Жаркий вечер выдался. Отпраздновали 15-летие «Світського життя» с Катей Осадчей и поймали зажигательные #Elefante vibes», - подписала видео Настя.

Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.

Как сообщала Politeka, пикантные фото Каменских с известным красавчиком взорвали сеть, Потап не понял: «О Боже, какой...».

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