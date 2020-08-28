Філіп Кіркоров привітав з днем народження актрису, резидентку "Comedy Woman", Марину Федунків

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Інсташграм Король російської естради з цього приводу опублікував відео, в якому цілує руку актриси.

"Цілую руки найчарівнішій дамі @marina_phedunkiv 😍Марина, з днем народження!🥳 Обожнюю тебе і твій оптимізм! Нехай у тебе завжди в житті буде "дорого, багато і можна без здачі", - написав Кіркоров.

Марина Федунків серед іншого славиться тим, що ніколи не обходить стороною особистість Ольги Бузової. Зірка вже неодноразово записувала відео-пародії на співачку.

Нещодавно на презентації кліпу бойфренда телеведучої DAVA і російського поп-короля Філіпа Кіркорова на пісню" РОЛЕКС " Федунків публічно заявила, що Ользі Бузовій з її зовнішністю краще не розмовляти, щоб оточуючі просто милувалися її красою. У відповідь співачка тільки посміялася і уточнила, що не тільки вже багато років веде шоу, де їх доводиться постійно говорити, але і співає.

Перепалка артисток затягнулася тоді на сцену вийшов Філіп Кіркоров. Артист розділив знаменитостей, забрав мікрофон і попросив їх не сваритися.

Раніше Марина Федунків висміяла ІТ-проект Бузової, яка заявив про створення власної криптовалюти»бузкоін".

"Ольга Бузова оголосила про те, що найближчим часом збирається організувати випуск власної криптовалюти. Я, як амбітна жінка, натхненна цим сміливим прожектом, вирішила підтримати вітчизняних новаторів і випустити свою форму Міцналюти «Федрубль». Федрубль - це перша в світі валюта підкріплена борошном! З її допомогою ви зможете купувати як квитки на мої виступи так і товари першої необхідності, або просто перекусити їй в дорозі" — написала актриса.

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